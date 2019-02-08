Шокирующие данные: Украина стала лидером по количеству больных корью в Европе (инфографика)

В Европе в 2018 году от кори умерло 72 человека, 16 из них - в Украине.

Украина заняла первое место среди стран Европейского региона по количеству больных корью по результатам 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные отчета Всемирной организации здравоохранения.

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По данным ежемесячных отчетов стран за период с января по декабрь 2018 года (полученных по состоянию на 1 февраля 2019-го), корью заразились 82 тыс. 596 человек в 47 из 53 стран Европейского региона.

В странах, предоставляющих данные о госпитализации, были госпитализированы минимум две трети (61%) заболевших.

Кроме того, в 2018 году было зарегистрировано рекордное для текущего десятилетия число людей, заразившихся вирусом кори, в 3 раза превышающее показатель за 2017 год и в 15 раз – за 2016-й, когда было зарегистрировано рекордно низкое число случаев данной болезни.

Десять стран Европейского региона с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018:

Украина - 53 тыс. 218 человек

Сербия - 5 тыс. 76 человек

Израиль - 2 тыс. 919 человек

Франция - 2 тыс. 913 человек

Италия - 2 тыс. 517 человек

Россия - 2 тыс. 256 человек

Грузия - 2 тыс. 203 человек

Греция - 2 тыс. 193 человек

Албания - 1 тыс. 466 человек

Румыния - 1тыс. 87 человек