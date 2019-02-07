Супрун потроллила радикалов: свободные вредят здоровью, "несвободные" - стране

Супрун посоветовала, что есть, чтобы помочь своему организму защититься от атак свободных радикалов.

Отстраненная судом от исполнения обязанностей главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о свободных радикалах, которые вредят нашему организму.

На своей странице в Facebook она, объясняя все о свободных радикалах, вспомнила и "несвободных "радикалов", которые вредят стране", проиллюстрировав пост фото с Олегом Ляшко и Игорем Мосийчуком. Последний и подал иск против нее в суд, по которому и отстранили и.о. министра.

Свободные радикалы — это молекулы, которым "не повезло". У каждой молекулы есть электроны. Чтобы молекула чувствовала себя хорошо, их должно быть четное количество. Когда молекула теряет 1 электрон или же имеет 1 лишний — она становится свободным радикалом.

"Свободные радикалы отнимают электроны у молекул и тем самым повреждают оболочки клеток, ДНК, составляющих хряща. Это называется свободнорадикальная цепная реакция. Она происходит, например, при развитии атеросклероза, старении кожи, воспалении и опухолевом росте. Проще говоря, свободные радикалы это инфаркты, инсульты, морщины и боль в суставах", - пояснила Супрун.

Иногда свободных радикалов становится слишком много, и начинаются цепные реакции. Толчком для этого могут быть: курение, радиоактивное излучение, промышленное загрязнение окружающей среды и выхлопные газы, озон, некоторые лекарства и пестициды, воспаления, в том числе при ревматоидном артрите, сильные физические нагрузки.

"Свободные радикалы следует нейтрализовать, иначе цепные реакции отъема электронов в соседних молекул будут длиться вечно, и будут приводить к хроническим болезням или даже раку. К счастью, в нашем теле и в пище есть вещества, способные "гасить" свободные радикалы – антиоксиданты, то есть "останавливающие окисление", - пишет и.о. главы Минздрава.

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Супрун посоветовала, что есть, чтобы помочь своему организму защититься от атак свободных радикалов:

- томаты, морковь, абрикосы, тыква, красный перец — то есть все оранжевое и красное. Этот цвет дают пигменты-каротиноиды. В нашем теле они улавливают свободные радикалы и становятся витамином А и его производными;

- ежевика, малина, смородина, черника, голубика, синий виноград, то есть темные ягоды. В них много флавоноидов. Они эффективно защищают сосуды и нейроны от повреждений свободными радикалами и хронических болезней;

- свекла - в ней есть несколько типов антиоксидантов: фенольные кислоты, витамин С и каротиноиды и вещество бетаин, которое участвует в обмене жиров;

- зелень: шпинат, петрушка, крапива, листовая капуста кейл, брокколи, зеленый горошек. В них также много каротиноидов, но за зеленым пигментом хлорофиллом их не видно;

- скумбрия, сельдь, лосось, форель — источник омега-3-полиненасыщенных жирных кислот и витаминов А и Д. Они усиливают антиоксидантные возможности организма, особенно после инфаркта;

- зеленый чай, кофе, какао. Они содержат различные полифенольные соединения: хлоригеновые кислоты, дитерпены, теафлавоны. Они останавливают свободнорадикальные реакции в сосудах и атеросклеротических бляшках;

- масла: подсолнечное, рапсовое, кукурузное, оливковое, даже цельное пальмовое. Они содержат много витамина Е, а он является мощным антиоксидантом. Ешьте масла сырыми и не нагревайте их, потому что высокая температура уничтожает антиоксидантные свойства масел и делает их вредными;

- сырые орехи и семена льна, тыквы и подсолнечника. В них вы найдете витамин Е, а в тыквенных семечках – микроэлемент селен. Он входит в состав ферментов, останавливают свободнорадикальные процессы;

- киви, цитрусовые, сладкий перец, облепиха - в них много витамина С. Это - самый известный антиоксидант. Но все хорошо в меру — когда витамина С становится слишком много, он может способствовать образованию камней в почках.

"Не позвольте радикалам испортить ваше здоровье!", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющей обязанности министра здравоохранения. Одновременно суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу относительно исполнения обязанностей министра здравоохранения. Суд рассмотрит это ходатайство 11 февраля.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.