Порошенко прокомментировал отстранение Супрун

Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что отстраненная от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время ежегодного приема компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

"Я хотел выразить свою позицию как президент по поводу сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть, что я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины, и я очень ценю, что мы вместе с госпожой Супрун, правительством, парламентом сделали в направлении медицинской реформы", - сказал Порошенко.

"И я горжусь тем, что я начал судебную реформу. Первая инстанция еще не прореформирована. Но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный суд установит истину. Хочу подчеркнуть и напомнить тем, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. Я недавно встретился с госпожой Ульяной, и подчеркиваю, что госпожа Ульяна является гражданкой Украины, согласно указу, который подписал президент Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства", - подчеркнул глава государства

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющей обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.