Названо число жертв опасной инфекции в Украине, трое умерли на прошлой неделе

Прививки — единственная надежная защита от кори, напоминают в Минздраве.

За третью неделю 2019 года корью заболели еще 3 тыс. 450 человек — 1 тыс. 502 - взрослые и 1 тыс. 948 - детей.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. На прошлой неделе от осложнений после кори умерли трое украинцев.

"Всего в этом году от осложнений после кори умерло уже пять человек. В 2018 году корь унесла 16 жизней", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 28 декабря 2018 года по 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8 тыс. 498 человек - 3 тыс. 537 взрослых и 4 тыс. 961 ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости во Львовской, Ривненской, Винницкой, Хмельницкой областях и Киеве.

Как сообщалось ранее, в Украине был зафиксирован второй смертельный случай от кори этого года, скончался 49-летний житель Житомирской области.