Супрун объяснила, как преодолеть усталость после праздников

Причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или медицинскими причинами.

Усталость не обязательно возникает из-за постоянной нагрузки на работе. Круговерть подготовки к праздникам и празднование тоже отнимает немало сил + короткий световой день, низкая температура, переход в новый календарный год. Все вместе это вызывает повышенную физическую и психологическую нагрузку.

В Минздраве выяснили, почему возникает чувство усталости, что оно может означать и как это преодолеть, пишет на своей странице в Facebook исполняющая обязанности главы министерства Ульяна Супрун.

Причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или медицинскими причинами.

Усталость может быть симптомом многих болезней — диабета, сердечно-сосудистых, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости.

Самые распространенные признаки усталости:

- ощущение упадка сил — когда человек чувствует, что не способен выполнять обычные функции должным образом;

- рассеянность и ухудшение концентрации;

- ухудшение памяти;

- замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;

- снижение интереса к работе;

- повышенная раздражительность;

перманентная сонливость;

- реакция сердечно-сосудистой системы — повышение уровня артериального давления и частоты пульса.

"Если у вас нет медицинских причин усталости, эти симптомы сообщают, что пора остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе вы рискуете получить переутомление", - подчеркнула Супрун.

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Признаки переутомления:

🔸головная боль;

🔸повышенная утомляемость;

🔸хроническая раздражительность;

🔸нервозность;

🔸нарушения сна;

🔸обострения хронических заболеваний;

🔸возможно возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.

"Чтобы вернуться к нормальному жизненному ритму, необходимо скорректировать образ жизни. Полноценный сон, правильный режим питания, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Кроме того, очень важно позаботиться о рациональном распределении времени, которое вы тратите на работу и отдых, достаточном количестве положительных эмоций и приятных занятиях, которые помогут вам наполнить день радостью", - посоветовала и.о. главы Минздрава.