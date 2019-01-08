Супрун объяснила, как преодолеть усталость после праздников
Усталость не обязательно возникает из-за постоянной нагрузки на работе. Круговерть подготовки к праздникам и празднование тоже отнимает немало сил + короткий световой день, низкая температура, переход в новый календарный год. Все вместе это вызывает повышенную физическую и психологическую нагрузку.
В Минздраве выяснили, почему возникает чувство усталости, что оно может означать и как это преодолеть, пишет на своей странице в Facebook исполняющая обязанности главы министерства Ульяна Супрун.
Причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или медицинскими причинами.
Усталость может быть симптомом многих болезней — диабета, сердечно-сосудистых, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости.
Самые распространенные признаки усталости:
- ощущение упадка сил — когда человек чувствует, что не способен выполнять обычные функции должным образом;
- рассеянность и ухудшение концентрации;
- ухудшение памяти;
- замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;
- снижение интереса к работе;
- повышенная раздражительность;
перманентная сонливость;
- реакция сердечно-сосудистой системы — повышение уровня артериального давления и частоты пульса.
"Если у вас нет медицинских причин усталости, эти симптомы сообщают, что пора остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе вы рискуете получить переутомление", - подчеркнула Супрун.
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Признаки переутомления:
🔸головная боль;
🔸повышенная утомляемость;
🔸хроническая раздражительность;
🔸нервозность;
🔸нарушения сна;
🔸обострения хронических заболеваний;
🔸возможно возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.
"Чтобы вернуться к нормальному жизненному ритму, необходимо скорректировать образ жизни. Полноценный сон, правильный режим питания, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Кроме того, очень важно позаботиться о рациональном распределении времени, которое вы тратите на работу и отдых, достаточном количестве положительных эмоций и приятных занятиях, которые помогут вам наполнить день радостью", - посоветовала и.о. главы Минздрава.