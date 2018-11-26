Психолог раскрыла секрет "борьбы" с плохими новостями

Сохранить себя и близких — ваша основная задача сейчас, говорит психолог.

Психолог рассказала, что делать, если из-за новостей вы чувствуете сердцебиение, учащенное дыхание, дрожь, головокружение и вам очень страшно.

Наталья Подлесная советует сделать простые упражнения, передает ТСН.

1) Поднесите ладони лодочкой к лицу и дышите в них медленно. Вдох, пауза на 3-4 секунды, выдох, пауза на 5-7 секунд. Также можете дышать в бумажный пакет.

2) Наденьте на запястья браслеты. Нет браслетов — используйте резинку для волос. Крутите, трогайте, оттягивайте и бейте себя по запястьям ими.

3) Если у вас есть горячая вода — примите в душ. Сделайте контрастный душ с увеличением продолжительности холодного потока воды до 7 секунд.

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4) Откройте окно, дышите и считайте (ворон, машины, людей в серых шапках, все равно). Считайте и запоминайте.

5) Массируйте кисти и ушные раковины, растирайте грудину.

6) Хочется свернуться калачиком? — свернитесь, развернитесь и так несколько раз, а потом делайте упражнения плечами, как будто вы снимаете и надеваете пиджак.

7) Улыбайтесь, даже через силу, рассказывайте веселое вашим детям.

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