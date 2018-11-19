Супрун дала совет родителям, у которых есть маленькие дети (видео)

Многие люди, когда встречаются с малышом, переходят на лепет инстинктивно, но не все считают это нужным, отметила Супрун.

UNICEF Ukraine и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун советуют родителям лепетать с детьми во время общения.

"Лепет с детьми — не только милое или забавное общение, а важная составляющая развития малыша, особенно в первые три года жизни, когда происходит интенсивное развитие мозга", - пишет Супрун на своей странице в Facebook.

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Исследования показывают, что разговор на "детском языке” стимулирует развитие мозга: даже когда ребенок еще не произносит слов, этот процесс полезен для будущих языковых навыков и общей способности учиться.

"Когда мы произносим слова медленно, мелодично, выразительно их повторяем, активно пользуемся мимикой, меняем тон разговора на более "детский" — ребенок лучше погружается в общение, обращает больше внимания на язык и может запомнить больше новых слов", - объяснила и.о. главы Минздрава.

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