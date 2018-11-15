IQOS на 90% менее токсичен по сравнению с обычной сигаретой - ученые

Изучение IQOS с помощью высокотехнологичных лабораторных моделей, помогло определить, что снижение токсичности ведет к снижению риска заболеваний у курильщиков.

14 ноября 2018 года в Киеве ведущие ученые Филип Моррис Интернешнл Николай Иванов (директор программ научных исследований R&D центра ФМИ в Невшателе, Швейцария, магистр в области математики и информатики, доктор биохимии) и Константин Козикис (региональный руководитель по вопросам регулирования и научных исследований) представили научные данные об IQOS, сообщается в пресс-релизе компании.

Общедоступные результаты исследований показывают, что при сгорании табака температура на кончике сигареты может достигать более 800°C, что приводит к появлению более 6 000 химических веществ, вредных для здоровья. Принцип работы IQOS не предусматривает горение табака, а лишь нагревает. Это позволяет значительно уменьшить уровень вредных и потенциально вредных компонентов в аэрозоле IQOS.

Изучение IQOS с помощью высокотехнологичных лабораторных моделей, помогло определить, что снижение токсичности ведет к снижению риска заболеваний у курильщиков. После длительных клинических исследований с совершеннолетними курильщиками, удалось оценить, насколько переход на IQOS схож с полным отказом от курения, как в отношении снижения вредного воздействия, так и нормализации показателей связанных с риском заболеваний.

Все данные, полученные в лабораторных и клинических условиях, позволили ученым R&D центра ФМИ в Швейцарии оценить потенциал IQOS к снижению риска.

Завершив лабораторные исследования IQOS, в Филип Моррис определили, что:

• При правильном использовании IQOS не возникает процесс горения.

• IQOS на 90% менее токсичен. В аэрозоле, вырабатываемом IQOS, уровни выделяемых веществ, в среднем, на 90% ниже по сравнению с дымом традиционной сигареты.

• IQOS не оказывает негативного влияния на качество воздуха в помещении.

• В ходе двух исследований, проведенных в Японии и США, выяснилось, что у курильщиков, которые перешли на IQOS, показатели по 15 биомаркерам воздействия на организм были схожими с показателями участников, которые отказались от курения.

• При использовании информационных сообщений о продукте, нецелевая аудитория не продемонстрировала намерение использовать ее.

В ФМИ признают, что использование IQOS вызывает привыкание и не исключает все риски для здоровья совершеннолетних курильщиков. Тем не менее, научные данные показывают, что переключение на IQOS позволяет курильщикам снизить риски для здоровья.

В ФМИ также особо отмечают, что единственный способ полностью исключить риск возникновения заболеваний, связанных с курением, — не начинать курить вовсе.

«Для тех, кто уже курит, лучший вариант — отказаться от этой привычки. Однако, для тех курильщиков, которые не хотят бросать, мы предлагаем альтернативные бездымные продукты. Переключение на них по сравнению с продолжением курения сигарет уменьшает риск развития заболеваний, связанных с курением», - сообщили в ФМИ.

Также отмечается, что на данный момент есть уже 26 независимых исследований в различных областях - токсикология, клинические исследования, Бихевиористические исследования, проводимые по заказу правительств или за счет собственных средств ведущими исследовательскими институтами и центрами по всему миру. Результаты этих исследований не противоречат собственным исследованиям Филипп Моррис.

Кроме того, согласно отчету FDA, «предварительная оценка данных показывает, что уровни акролеина, формальдегида и бензапирена в аэрозоле IQOS, измеренные независимой лабораторией при FDA значительно ниже, чем в дыме эталонной сигареты. Уровни акролеина и бензапирена снижены более чем на 90%, касаемо формальдегида в аэрозоли наблюдалось снижение более чем на 80% по сравнению с сигаретой. Уровни смолы и никотина были аналогичны уровням, указанным заявителем (Филипп Моррис). Наконец, уровни аммиака, NNN и NNK в табачном наполнителе HeatSticks были аналогичны уровням, указанным заявителем. Независимое тестирование, проведенное лабораторией при FDA подтвердило более низкие уровни вредных веществ в аэрозоле от HeatSticks по сравнению с основным сигаретным дымом».

Согласно последним данным компании уже более 5.9 миллионов людей во всем мире переключились на IQOS.

По результатам октября 2018 года IQOS доступен в 41 стране мира и некоторых магазинах Duty Free.

В Украине IQOS - один из продуктов со сниженным риском в качестве альтернативы сигаретам, был представлен в 2016 году.