Почти 1,3 миллиона украинцев имеют сахарный диабет - Минздрав

В 2017 году впервые установили диагноз диабета почти 104 тыс. украинцев, что на 2% больше, чем в 2016 году.

В Украине почти 1,3 млн человек имеют хроническое заболевание сахарный диабет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. «В мире более 425 млн людей живут с диабетом, в Украине - почти 1,3 млн, и эти показатели ежегодно растут. Только в 2017 году впервые установили диагноз диабета почти 104 тысячам украинцев - на 2% больше, чем в 2016 году», - сообщили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что сейчас люди с диабетом II типа принимают препараты для контроля уровня глюкозы в крови, а такие препараты пациенты получают по программе «Доступные лекарства» - бесплатно или с незначительной доплатой.

С начала 2018 года по программе «Доступные лекарства» пациенты получили препараты по почти 14 млн рецептам на сумму около 700 млн грн. В 2019 году на финансирование программы «Доступные лекарства» предусматривается 1 млрд грн.

«Перевод администрирования программы в Национальную службу здоровья Украины не повлияет на обеспечение пациентов лекарствами на это время», - заверили в Минздраве.