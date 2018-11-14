Супрун назвала главную причину смертности украинцев

По программе "Доступные лекарства" можно получить бесплатно или за небольшую доплату лекарства против сердечно-сосудистых болезней.

Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности украинцев. Необходимо наладить комплексную помощь — от уровня семейного врача, который выявляет болезнь на ранней стадии и назначить лечение, к своевременной и качественной помощи во время экстренных случаев, таких как инфаркт миокарда.

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, по программе "Доступные лекарства" можно получить бесплатно или за небольшую доплату лекарства против сердечно-сосудистых болезней.

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"Медучреждения, оказывающие экстренную помощь во время инфаркта, впервые обеспечены стентами и необходимыми медицинскими изделиями для их установки в неотложных случаях", - отметила и.о. главы Минздрава.

Кроме того, продолжила она, закуплены 22 ангиографа и создается сеть кардиологических центров, где каждый пациент с острым инфарктом безвозмездно и круглосуточно получает стентирование.

Супрун подчеркнула, что создание системы качественной помощи и предотвращение сердечно-сосудистых болезней — приоритет правительства.

Ранее Супрун предупредила, что осенью на украинцев "охотятся" не только насморк и простуда, а и сердечно-сосудистые заболевания. У многих происходит обострение такого распространенного заболевания как артериальная гипертензия — гипертонический криз.