Программу «Доступні ліки» могут заблокировать из-за нового закона - эксперты

Если закон будет принят, многие аптеки вынуждены будут закрыться, считаю эксперты.

В случае принятия законопроекта №8591 правительственная программа реимбурсации окажется заблокированной.

«Если скандальный законопроект будет принят, под угрозой окажутся самые уязвимые категории граждан Украины – сердечники, астматики и диабетики, которым государство компенсирует стоимость жизненно важных лекарств по программе "Доступні ліки". Дело в том, каждая небольшая аптечная сеть должна как-то спрогнозировать потребность, закупить товар у дистрибьюторов с отсрочкой платежа по полной цене, потом отпустить его практически бесплатно и ожидать возмещения от государства. В общем сеть не уложится в отсрочку платежа, то есть будет заблокирована отгрузке всего товара дистрибьютором. Это прямой путь к тотальному дефициту лекарств. Кроме того, перезаключение договоров с аптеками-участницами программы может затянуться на 2 – 3 месяца, ведь договор этот трехсторонний, с участием государственных органов, отличающихся слабой мобильностью по сравнению с коммерческими организациями, - предупреждает представитель ОО «Всеукраинская аптечная палата» Вячеслав Сауц. - Соответственно, если в районе нет аптек, то ни одна из них не сможет без подписанного договора осуществить выдачу медикаментов, в том числе по программе «Доступні ліки».

Похожие прогнозы дает директор общественной организации "Аптечная профессиональная ассоциация Украины», доктор фармацевтических наук Владимир Руденко. «Если закон будет принят, мы станем свидетелями грандиозного передела рынка аптечных учреждений, многие аптеки вынуждены будут закрыться, а в процессе трансформации рынка такие государственные программы как «Доступні ліки» просто остановятся и не будут работать. Граждане Украины от этого точно не выиграют, а те из них, что зависят от ежедневного приема жизненно важных препаратов, конкретно пострадают», - считает Руденко. Кроме того, эксперты опасаются, что если депутаты проголосуют за вышеуказанный закон, это приведёт к полному коллапсу на рынке. Поскольку документ предусматривает обязательное наличие высшего фармацевтического образования у владельцев аптечных сетей. Закрытие аптек, которое неизбежно последует в результате принятия закона, также скажется на занятости их работников. На сегодняшний день эксперты говорят о 40 тысячах потенциальных безработных.

Напомним, внесли этот законопроект № 8591 от 12.07.2018 несколько депутатов – Ирина Сысоенко (Самопомич), а также Александра Кужель, Елена Кондратюк (обе - Батькивщина), Олег Мусій (внефракционный), Ольга Богомолец, Ирина Геращенко (обе - БПП), Анна Романова (Самопомич), Тарас Кремень (Народный фронт), Андрей Шипко (Видродження). Законопроект содержит норму о том, что лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами выдаваться не будет, если «в день подачи заявления о выдаче лицензии расстояние по прямой линии от места запланированного расположения аптеки до ближайшей аптеки составляет менее 500 метров».