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На реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов гривень

13:43, 24 октября 2018
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Иллюстрация REUTERS

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Во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Госслужбой по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные данные о наличии в учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы, сообщает пресс-служба СБУ.

В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму  6 миллионов гривень.

В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе Национальная гвардия Украины откроет реабилитационный центр для участников АТО на берегу Черного моря.

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Теги: #АТО#СБУ#реабилитация