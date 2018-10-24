На реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов гривень

В течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму 6 миллионов гривень.

Разоблачен механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий.

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Во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Госслужбой по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные данные о наличии в учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы, сообщает пресс-служба СБУ.

В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму 6 миллионов гривень.

В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе Национальная гвардия Украины откроет реабилитационный центр для участников АТО на берегу Черного моря.