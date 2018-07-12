Дети в Яремче могли отравиться не в отеле, где отдыхали (видео)

Состояние детей, отравившихся в городе Яремче, удовлетворительное.

В Яремче Ивано-Франковской области дети могли отравиться продуктами, купленными вне отеля.

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Уже известны предварительные выводы комиссии Госпотребслужбы. Ее специалисты не связывают отравление детей с их питанием в ресторане отеля, где они отдыхали.

Вероятнее всего, детям стало плохо от продуктов, которые они купили за пределами отеля. В Яремчанской больнице сейчас находятся 5 детей. Их состояние удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы с пищевым отравлением были госпитализированы пятеро детей возрастом 9-13 лет.