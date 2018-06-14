Супрун разрушила три мифа, из-за которых страдают желудки украинцев

Поесть или попить что-то только потому, что это советуют в интернете, - не самый лучший путь к крепкому здоровью и долголетию, подчеркнула Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла распространенные среди украинцев мифы о якобы здоровом питании.

Как написала она на своей странице в Facebook, некоторые настолько хотят быть здоровым, что даже готовы поверить в чудодейственность самых абсурдных с точки зрения медицины способов.

Поэтому среди мифов о "здоровом питании" Супрун выделила:

1. Сода - не методика лечения

Отмечается, что употребление соды для улучшения обмена веществ или кислотно-щелочного баланса, чаще всего просто с водой и натощак - плохая идея.

Длительное употребление соды нередко вызывает электролитные нарушения, повышается уровень натрия в противовес уменьшения уровня калия, кальция и магния, что может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образованию камней в почках, нередко даже до таких осложнений, как отек мозга.

"Если регулярно пить соду длительное время, кислотность желудка повысится. Такие эксперименты ведут к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, часто вызывают экстренные осложнения, как перфорация и желудочно-кишечное кровотечение, помочь при которых часто возможно только хирургически и в условиях реанимации", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

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2. Перекись водорода бессильна не только от микробов

"Другая угрожающая "интернет-таблетка" касается употребления перекиси водорода. Данная методика не имеет доказательной базы для применения, кроме "мнения одного автора-профессора", и довольно часто пациенты верят в чудо-таблетку и часто попадают в больницу с воспалением не только желудка, но и кишечника, поджелудочной железы, перитонитом", - рассказала Супрун.

3. Расторопшу оставьте для огорода

По словам и.о. министра здравоохранения Украины, довольно часто люди допускают ошибки, когда сами себе назначая желчегонные средства. Особенно это касается пациентов с уже установленной желче-каменной болезнью - им вообще противопоказано употреблять любые средства, которые содержат травы с желчегонными свойствами, например, расторопшу.

"Такое "лечение" может привести к обострению холецистита, выходе камня из желчного пузыря в холедох и спровоцировать ургентное состояние с острой желчной коликой, механической желтухой и развитием панкреатита, когда только своевременная хирургическая помощь может помочь", - пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.

Она отметила, что лучшим предотвращением желчнокаменной болезни являются регулярные полноценные завтраки с употреблением полезных жиров, небольшие перерывы между приемами пищи, отказ от кофе натощак.

Также Супрун добавила, что большую роль на пути к крепкому здоровью играет действительно здоровое питание: необходимо есть много овощей и фруктов, пить достаточно воды и ограничивать продукты, содержащие сахар, соль и белую муку.

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