Лента станет адаптацией рассказа "Немного жертвенности" Анджея Сапковского.

На ресурсах Netflix был опубликован отрывок мультфильма The Witcher: Sirens of the Deep. Представил экранизацию Даг Кокл, бессменный голос Геральта в английской озвучке, он же исполнил главную роль в мультфильме.

Лента основана на рассказе Анджея Сапковского "Немного жертвенности", который вошёл во вторую книгу по Ведьмаку "Меч Предназначения". По сюжету Геральт вместе с Лютиком прибывают на полуостров Бремервоорд, где разворачивается любовная драма между местным правителем Агловалем и его возлюбленной Шъееназ, русалкой, которая не готова отказаться от жизни в воде ради любимого. Ведьмаку предстоит выступить переводчиком между народами и не допустить начало кровавой войны.

В отрывке, показанном Netflix, Геральт и Лютик беседуют у костра и обсуждают поэтессу Эсси Давен по прозвищу Глазок, близкую подругу барда, с которой Геральт успел пересечься в Бремервоорде. Лютик отмечает, что именно такая женщина нужна ведьмаку, а не "демонесса со змеиным языком", явно намекая на Йеннифэр из Венгерберга.

Взяв во внимание объём оригинального рассказа, можно предположить, что Netflix готовит короткий метр. Сам сюжет явно основан на "Русалочке" Андерсона, и является переосмыслением классической сказки. Сапковский постоянно пользовался этим приёмом в первых двух книгах саги про Ведьмака.

Ведьмак Сирены Глубин трейлер

Отметим, что Даг Кокл оказался единственным актером озвучки из игры. Роли остальных персонажей исполнил сериальный каст: Лютик - Джои Бэти, Йеннифэр - Аня Чалотра, Эсси Давен - Кристина Рен.

Релиз мультфильма запланирован на 11 февраля 2025 года на стриминге Netflix.

Что касается игровой вселенной "Ведьмака", то мы уже знаем, что CD Projekt RED занимается четвертым "Ведьмаком", и знаем, что Геральт не будет главным героем. Несмотря на это, любимый геймерами персонаж все же вернется на геймерские экраны – пускай и в другом амплуа.

