Раскрыты подробности продолжения 'Ведьмака', включая возвращение Геральта

Белый Волк все же вернется на геймерские экраны – пускай и в другом амплуа.

Мы уже знаем, что CD Projekt занимается четвертым "Ведьмаком", и знаем, что Геральт не будет главным героем тайтла. Несмотря на это, любимый геймерами персонаж все же вернется на геймерские экраны – пускай и в другом амплуа.

По крайней мере, это следует из слов Дага Кокла, культового голоса "Геральта" в английской озвучке. По его словам, Белый Волк "будет частью игры", но в какой форме и в каком масштабе – неясно. Заодно Кокл добавил, что новинка не будет сосредоточена на истории Геральта.

Возможно, что персонаж появится в одном из квестов, как, например, Лето в The Witcher 3, но на данный момент это лишь теория. Самих деталей сюжета актер не знает – сценария свежей игры серии он не видел, хотя и добавил, что из-за соглашения NDA может об этом откровенно врать.

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В прошлом актер предполагал, что история расскажет о новых приключениях Цири, тем более, что CD Projekt RED уже рассматривала возможность создать отельную игру по вселенной "Ведьмака", где главной героиней выступила бы девушка. Проект якобы должен был стать временным эксклюзивом для PS4.

Напомним, новый "Ведьмак" носит кодовое название Polaris и единственное, что мы пока видели из игры – это логотип с изображением медальона школы Рыси, которого не было, ни играх, ни книгах. В марте 2024-го CDPR говорили, что разработка игры переходит в полноценную (активную) фазу разработк. Таким образом, релиз стоит ждать не раньше 2026 года. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной.

Какие еще игры по "Ведьмаку" находятся в разработке

Ремейк первого Ведьмака . Хотя изначально геймеры думали, что этот проект будет просто портом оригинала 2007 года, нас ждет полноценный, сделанный с нуля, ремейк. Над проектом трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет.

. Хотя изначально геймеры думали, что этот проект будет просто портом оригинала 2007 года, нас ждет полноценный, сделанный с нуля, ремейк. Над проектом трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет. Спин-офф по "Ведьмаку". Этот проект ориентирован на более широкую аудиторию, по сравнению с предыдущими частями серии. Известно, что он обзаведется онлайн-режимом и будет напоминать The Division от Ubisoft, но сосредоточенный на выполнении ведьмацких заказов. За создание игры отвечает команда The Molasses Flood, которую CDPR приобрела осенью 2021 года.

Этот проект ориентирован на более широкую аудиторию, по сравнению с предыдущими частями серии. Известно, что он обзаведется онлайн-режимом и будет напоминать The Division от Ubisoft, но сосредоточенный на выполнении ведьмацких заказов. За создание игры отвечает команда The Molasses Flood, которую CDPR приобрела осенью 2021 года. Что касается сиквела Cyberpunk 2077 , то он выйдет только после The Witcher 4. Поляки говорят, что работая над продолжением 2077, они стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную "Ведьмаку".

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