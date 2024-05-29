The Witcher 4 стал ближе к релизу: что известно о разработке нового 'Ведьмака'

Впрочем, в ближайшее время первого тизера или трейлера игры ждать не стоит.

Польская студия CD Projekt Red прекратила работу над Cyberpunk 2077 и перевела львиную долю разработчиков в другие отделы, которые занимаются новой трилогией The Witcher, следует из квартального отчета поляков.

В настоящий момент над Project Polaris, первым проектом из новой трилогии по Ведьмаку, трудится более 400 человек. Это крупнейшая игра студии, как с точки зрения количества людей, работающих над ней, так и с точки зрения, насколько далеко она [разработка] продвинулась. И это еще не полноценное производство – проект переедет в фазу полноценного производства во второй половине года.

Увы, этот прогресс не означает, что студия может в ближайшее время показать первый тизер или трейлер The Witcher 4. Как пояснили в CD Projekt, команда не намерена повторять ошибку с Cyberpunk 2077, когда между первоначальным анонсом игра и ее выпуском прошло 8 лет. Полноценная кампания начнется только тогда, когда игра будет намного ближе к запуску. Напомним, данный тайтл стоит ждать не раньше 2026-го.

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Подробностей о Project Polaris пока очень мало – известно, что новый проект будет ролевой игрой ААА класса, а в качестве движка выбрали Unreal Engine 5. Студия отказалась от собственного движка REDengine в пользу решения от Epic Games, благодаря чему освободились ресурсы "для создания больше контента и выдающихся историй".

Также CDPR в рамках созвона с акционерами упомянула, что The Witcher 4 не будет просто The Witcher 3 в "новой обертке". Разработчики будут опираться на хитовый тайтл при создании четвертой части, но не планируют делать "безопасный сиквел" и намерены "исследовать новые методы повествования".

Напомним, в марте 2022 года появился первый (и пока единственный) постер нового "Ведьмака": на нем изображен медальон школы Рыси, которого нет ни в книжной основе, ни в первых трех играх CD Projekt. Основываясь на этой информации, геймеры предполагают, что сюжет четвертой игры расскажет о новом поколении ведьмаков – учеников школы Рыси.

Какие еще игры по "Ведьмаку" находятся в разработке

Ремейк первого Ведьмака. Хотя изначально геймеры думали, что этот проект будет просто портом оригинала 2007 года, нас ждет полноценный, сделанный с нуля, ремейк. Над проектом трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет.

Хотя изначально геймеры думали, что этот проект будет просто портом оригинала 2007 года, нас ждет полноценный, сделанный с нуля, ремейк. Над проектом трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет. Спин-офф по "Ведьмаку" . Этот проект ориентирован на более широкую аудиторию, по сравнению с предыдущими частями серии. Известно, что он обзаведется онлайн-режимом и будет напоминать The Division от Ubisoft, однако сосредоточенный на выполнении ведьмацких заказов. За создание игры отвечает команда The Molasses Flood, которую CDPR приобрела осенью 2021 года.

. Этот проект ориентирован на более широкую аудиторию, по сравнению с предыдущими частями серии. Известно, что он обзаведется онлайн-режимом и будет напоминать The Division от Ubisoft, однако сосредоточенный на выполнении ведьмацких заказов. За создание игры отвечает команда The Molasses Flood, которую CDPR приобрела осенью 2021 года. Что касается сиквела Cyberpunk 2077, то он выйдет только после The Witcher 4. Поляки говорят, что работая над продолжением 2077, они стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную "Ведьмаку".

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