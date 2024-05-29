The Witcher 4 стал ближе к релизу: что известно о разработке нового 'Ведьмака'

Польская студия CD Projekt Red прекратила работу над Cyberpunk 2077 и перевела львиную долю разработчиков в другие отделы, которые занимаются новой трилогией The Witcher, следует из квартального отчета поляков.
В настоящий момент над Project Polaris, первым проектом из новой трилогии по Ведьмаку, трудится более 400 человек. Это крупнейшая игра студии, как с точки зрения количества людей, работающих над ней, так и с точки зрения, насколько далеко она [разработка] продвинулась. И это еще не полноценное производство – проект переедет в фазу полноценного производства во второй половине года.
Увы, этот прогресс не означает, что студия может в ближайшее время показать первый тизер или трейлер The Witcher 4. Как пояснили в CD Projekt, команда не намерена повторять ошибку с Cyberpunk 2077, когда между первоначальным анонсом игра и ее выпуском прошло 8 лет. Полноценная кампания начнется только тогда, когда игра будет намного ближе к запуску. Напомним, данный тайтл стоит ждать не раньше 2026-го.
Подробностей о Project Polaris пока очень мало – известно, что новый проект будет ролевой игрой ААА класса, а в качестве движка выбрали Unreal Engine 5. Студия отказалась от собственного движка REDengine в пользу решения от Epic Games, благодаря чему освободились ресурсы "для создания больше контента и выдающихся историй".
Также CDPR в рамках созвона с акционерами упомянула, что The Witcher 4 не будет просто The Witcher 3 в "новой обертке". Разработчики будут опираться на хитовый тайтл при создании четвертой части, но не планируют делать "безопасный сиквел" и намерены "исследовать новые методы повествования".
Напомним, в марте 2022 года появился первый (и пока единственный) постер нового "Ведьмака": на нем изображен медальон школы Рыси, которого нет ни в книжной основе, ни в первых трех играх CD Projekt. Основываясь на этой информации, геймеры предполагают, что сюжет четвертой игры расскажет о новом поколении ведьмаков – учеников школы Рыси.
Какие еще игры по "Ведьмаку" находятся в разработке
- Ремейк первого Ведьмака. Хотя изначально геймеры думали, что этот проект будет просто портом оригинала 2007 года, нас ждет полноценный, сделанный с нуля, ремейк. Над проектом трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет.
- Спин-офф по "Ведьмаку". Этот проект ориентирован на более широкую аудиторию, по сравнению с предыдущими частями серии. Известно, что он обзаведется онлайн-режимом и будет напоминать The Division от Ubisoft, однако сосредоточенный на выполнении ведьмацких заказов. За создание игры отвечает команда The Molasses Flood, которую CDPR приобрела осенью 2021 года.
- Что касается сиквела Cyberpunk 2077, то он выйдет только после The Witcher 4. Поляки говорят, что работая над продолжением 2077, они стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную "Ведьмаку".