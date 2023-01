Это будут "забавные и очень важные" для истории моменты.

Близится премьера первого эпизода сериала The Last of Us, поэтому Sony и HBO на полную раскрутили рекламный маховик. В прессе появляется много интервью от актеров и команды, в которых раскрываются разные детали. Недавно стало известно, что в шоу продемонстрируют другой способ распространения вируса. А теперь появилась информация о флешбеках с показом жизни главного героя Джоэла и других персонажей до пандемии.

Об этом в интервью IGN рассказал Габриэль Луна, который исполнил роль Томми — брата протагониста. Он заявил: "Мы сможем исследовать многие моменты, предшествующие инциденту... Мы увидим, как они на некоторое время стали семьей. Эти моменты, когда все еще нормально, были очень забавными, а также очень важными для истории, чтобы показать, как выглядит эта маленькая семья, когда они не борются за свою жизнь".

Напомним, события игры The Last of Us стартуют сразу с начала пандемии. Остин, штат Техас, где жил Джоэл с дочерью Сарой, оказался одним из эпицентров заражения. Пользователям показывают, как они вместе с Томми пытались сбежать, и к чему это привело.

Видео дня

Важно отметить, что в создании сериала активное участие принимал соруководитель Naughty Dog и глава разработки The Last of Us Нил Дракманн. А раз так, то пользователи могут рассчитывать на каноничную демонстрацию прошлого Джоэла.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу выйдет 15 января на HBO Max.

Вас также могут заинтересовать новости: