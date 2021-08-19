В PlayStation Store стартовала акция со скидкой в 50% на годовую подписку PS Plus. Приобрести ее могут только те все владельцы PS4 или PS5, у кого на данный момент нет активной подписки. Акция продлится до 30 августа.
Приобрести подписку по сниженной цене можно на странице акции в PS Store.
В этом месяце подписчики PS Plus могут получить бесплатно 3 игры:
- Многопользовательский шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville;
- Спортивный симулятор Tennis World Tour 2;
- MMORPG в декорациях фэнтези – Hunter's Arena: Legends.
Сентябрьские бесплатные игры месяца Sony объявит 31 августа.
Для подписчиков PS Plus на консолях PlayStation 5 есть дополнительный бонус – бесплатная коллекция из 20 лучших хитов прошлого поколения консолей. В подборку попали громкие блокбастеры, как Uncharted 4, God of War, BloodBorne, Fallout 4, Mortal Kombat X, Batman Arkham Knight; The Last of Us Remastered, Resident Evil VII и другие.
Те, у кого на данный момент подписка PS Plus активна, не смогут приобрести ее по сниженной цене.