Приобрести PS Plus по сниженной цене смогут только те пользователи, у кого нет активной подписки.

В PlayStation Store стартовала акция со скидкой в 50% на годовую подписку PS Plus. Приобрести ее могут только те все владельцы PS4 или PS5, у кого на данный момент нет активной подписки. Акция продлится до 30 августа.

Приобрести подписку по сниженной цене можно на странице акции в PS Store.

В этом месяце подписчики PS Plus могут получить бесплатно 3 игры:

Многопользовательский шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville;

Спортивный симулятор Tennis World Tour 2;

MMORPG в декорациях фэнтези – Hunter's Arena: Legends.

Сентябрьские бесплатные игры месяца Sony объявит 31 августа.

Для подписчиков PS Plus на консолях PlayStation 5 есть дополнительный бонус – бесплатная коллекция из 20 лучших хитов прошлого поколения консолей. В подборку попали громкие блокбастеры, как Uncharted 4, God of War, BloodBorne, Fallout 4, Mortal Kombat X, Batman Arkham Knight; The Last of Us Remastered, Resident Evil VII и другие.

Те, у кого на данный момент подписка PS Plus активна, не смогут приобрести ее по сниженной цене.

Автор: Сергей Коршунов