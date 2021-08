Цены были снижены на Doom Eternal, "Ведьмак 3", Cuphead, Wasteland 3 и еще около 300 игр.

Летняя распродажа в PS Store подошла к концу, но Sony запустила сразу две акции со скидками как на блокбастеры, так и на инди-проекты. Цены были снижены на Doom Eternal, Resident Evil 3, Wasteland 3, Cuphead, Frostpunk и еще около 300 игр.

Обе распродажи продлятся до 2 сентября. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Скидки в PS Store:

"Ведьмак 3: Дикая Охота" – 189 грн (скидка 80%);

Doom Eternal – 499 грн (скидка 75%);

A Plague Tale: Innocence – 359 грн (скидка 70%);

Resident Evil 3 – 593 грн (скидка 67%);

Wasteland 3 – 719 грн (скидка 60%);

Dreams ("Грёзы") – 599 грн (скидка 50%);

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 699 грн (скидка 50%);

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (Fate Edition) – 899 грн (скидка 50%);

Scarlet Nexus – 1199 грн (скидка 40%);

Bioshock Infinite – 411 грн (скидка 25%);

Tales from the Borderlands – 486 грн (скидка 25%).

Скидки на инди-игры в PS Store:

Amnesia: Rebirth – 464 грн (скидка 50%);

Worms Rumble (Digital Deluxe Edition) – 359 грн (скидка 50%);

Katana Kata – 293 грн (скидка 50%);

Neversong – 244 грн (скидка 50%);

Frostpunk: Complete Collection – 899 грн (скидка 40%);

Exit The Gungeon – 230 грн (скидка 30%);

Cuphead – 486 грн (скидка 25%).

С полным списком игр на распродаже можно ознакомиться в PS Store.

Напомним, до 7 сентября подписчики сервиса PS Plus на консолях PlayStation могут получить бесплатно многопользовательский шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, спортивный симулятор Tennis World Tour 2 и смесь MMORPG с королевской битвой в фентези сеттинге – Hunter's Arena: Legends.

Автор: Сергей Коршунов