Акция закончится 19 августа.

В PlayStation Store началась вторая волна "Летней распродажи". Еще больше игр и комплектов получили скидки до 80%. Акция продлится до 19 августа. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Новые скидки на летней распродаже в PS Store:

What Remains of Edith Finch – 194 грн (скидка 70%);

Borderlands 3: Next Level Edition – 692 грн (скидка 67%);

Resident Evil: Raccoon City Edition (2 и 3 часть) – 879 грн (скидка 60%);

GTA 5 – 593 грн (скидка 56%);

Persona 5 Royal – 809 грн (скидка 55%);

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 576 грн (скидка 45%);

Assassin's Creed Valhalla – 1082 грн (скидка 43%);

Injustice 2 – 421 грн (скидка 35%);

Nioh 2 Remastered – 1138 грн (скидка 33%);

Final Fantasy VII Remake Intergrade – 1561 грн (скидка 29%);

Hood: Outlaws and Legends – 749 грн (скидка 25%);

The Last of Us Part II – 899 грн (скидка 25%).

С полным списком игр, бандлов и дополнений по сниженной цене можно ознакомиться на странице распродажи в PS Store.

Напомним, с 3 августа подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно три игры: многопользовательский шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, спортивный симулятор Tennis World Tour 2 и смесь MMORPG с королевской битвой в фентези сеттинге – Hunter's Arena: Legends.

Автор: Сергей Коршунов