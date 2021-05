При хороших финансовых показателях в ближайшие три года компания может рассчитывать на дополнительный денежный бонус.

Шведский холдинг Stillfront приобрел украинскую студию Game Labs за $32,5 миллиона. Из этой суммы $9,75 миллиона были выплачены акциями холдинга. А при хороших финансовых показателя компания в ближайшие 3 года может получить дополнительный денежный бонус.

Game Labs работала над такими ирами, как Ultimate General, Naval Action, Ultimate Admiral: Age of Sail и This Land is My Land. Последняя недавно попала в скандал. Авторов раскритиковали за культурную апроприацию и обвинили в том, что при создании стелс-экшена про индейцев они не наняли в студию коренных американцев, которые бы их консультировали.

Компания Stillfront ожидает, что в текущем финансовом году выручка студии Game Labs составит от $8,3 миллиона до $9,5 миллиона.

Напомним, в прошлом году другую украинскую студию, 4A Games, купил другой шведский холдинг – Embracer Group, в активе которого такие издатели, как THQ Nordic, Deep Silver, Coffee Stain, а также студия Saber Interactive. Сумма сделки – почти $36 миллионов. Из них $25 миллионов выплатили наличными, а остальную сумму отдали акциями.

Автор: Сергей Коршунов