Сегодня вышел патч 2.01 к основной игре и дополнению "Иллюзия Свободы".

Студия CD Projekt RED объявила о выходе обновления 2.01 для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Апдейт в первую очередь направлен на исправление различных багов, проблем с квестами, а также общее улучшение производительности на ПК и консолях.

Одно из изменений касается украинской локализации, из-за которой польки из CD Projekt RED даже просили прощения у обиженных российских игроков.

Внесены изменения в локализацию на украинском языке. В частности, исправлены строки, в которых перевод утратил первоначальный смысл – говорится в патчноуте.

Какие именно изменения получила украинская локализация, в CDPR не уточняют. Но очевидно, что к ним относится реплика "Вот не могла эта вся р*сня сдохнуть где-то в Пустоши?", которую говорит один из полицейских. В данном контексте речь идет о хулиганах из банды "Мусорщиков", большинство из которых – выходцы из здешнего СССР.

Также в игре есть персонаж с фамилией "Х*хлова", которую в украинской локализации сменили на "М*скаль", а описание "на границе с Польшей и СССР" стало "на границе с Польшей и Украиной" (во вселенной Киберпанка СССР был реформирован, но не распался).

Напомним, что вместе с украинским переводом в Киберпанк добавили много нового контента, в том числе DLC "Иллюзия Свободы". Дополнение открывает в Cyberpunk 2077 еще один, совершенно новый район, на территории которого будет развиваться сюжет.

В дополнение есть пасхалка с отрывком из поэмы Тараса Шевченко "Кавказ", которая перекликается с сегодняшними событиями. Самое интересное, что это не адаптация контента от наших локализаторов – эти же строки есть и в других переводах.

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