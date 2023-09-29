В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty нашли отрывок поэмы «Кавказ» Тараса Шевченко / фото CDPR

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло совсем недавно, а украинские геймеры уже смогли найти одну интересную пасхалку. В DLC есть отрывок из знаменитой поэмы украинского поэта Тараса Шевченко "Кавказ".

В одной из локаций Псарни, нового района в дополнении, можно найти чип с отрывком из поэмы. Примечательно, что это не адаптация контента от наших локализаторов – эти же строки есть и в других переводах, поэтому это скорее пасхалка от самих поляков.

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Текст поэмы в игре на украинском и английском

Пользователь, нашедший пасхалку, поделился подробной локацией, где можно собственноручно найти красноречивый отрывок из известной поэмы  великого украинского писателя.

Напомним, что поэма "Кавказ" была написана в 1845 году. В нем Шевченко осуждает войну российской империи против народов Кавказа. Как видно, проходят столетия и ничего не меняется, агрессивное образование под названием "россия" продолжает нести смерть.

Следует отметить, что в дебютном трейлере ко второму S.T.A.L.K.E.R. также нашли стихи Тараса Шевченко – а точнее. отрывок из поэмы "Катерина".

Напомним, что вместе с украинским переводом в Киберпанк добавили много нового контента, в том числе DLC "Иллюзия Свободы". Дополнение открывает в Cyberpunk 2077 еще один, совершенно новый район, на территории которого будет развиваться сюжет.

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