В качестве игрового "железа" использовалась комбинация из Core i9-13900K и RTX 4090.

Cyberpunk 2077 считается самой технологичной игрой на данный момент. Экшен-РПГ предлагает высокий уровень детализации и визуально впечатляющий мир. Вдобавок тайтл получил ряд новомодных технологий – это первая игра на рынке с поддержкой технологии Neural Radiance Caching для трассировки пути.

На YouTube-канале Bang4BuckPC Gamer появилось новое видео, посвященное Phantom Liberty, недавно выпущенному дополнению для Cyberpunk 2077. Автор ролика показывает, как игра выглядит с максимальными настройками на ПК с топовым железом и в родном 4К-разрешении.

Ютубер использовал связку из процессора Intel Core i9-13900K и карты GeForce RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти. Также в ПК установлено 32 ГБайт оперативной памяти формата DDR5-7200.

Как выяснилось, технология Path Tracing настолько требовательна к ресурсам, что даже связка самого топового на сегодня железа не позволяет насладиться игрой в нативном разрешении. Без апксейлера игра поляков тормозит. Но если активировать DLSS Quality, DLSS 3 Frame Generation и DLSS 3.5 Ray Reconstrucion, то частота кадров составит комфортные 75–90 fps.

Очевидно, чтобы добиться 120-144 fps в разрешении 4К нужно ждать следующего поколения видеокарт Nvidia.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 три года назад обернулся для CD Projekt репутационной катастрофой. На консолях прошлого поколения, PS4 и Xbox One, в силу своей технологичности игра оказалась практически неиграбельной. Геймплей сопровождался бесчисленными багами, длительными загрузками текстур, глитчами, вылетами игры и общим низким качеством графики.

Дошло даже до того, что Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, а всем купившим игру разрешили оформить возврат средств. Несмотря на волну хейта, CDPR не отказалась от поддержки Cyberpunk 2077 и отполировала проект до совершенства, хоть это и заняло почти три года.

Ранее на этой неделе в Киберпанк добавили много нового контента – состоялся релиз обновления 2.0 и крупного сюжетного дополнения Phantom Liberty. Также в игру добавили официальную украинскую локализацию, из-за которой россияне уже успели обидеться.

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