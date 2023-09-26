"Оскорбительные реплики" обещают исправить в ближайшем обновлении, но не все так очевидно.

Польская студия-разработчик CD Projekt RED, которая одной из первых ушла с российского рынка в начале войны, опубликовала обращение к российским геймерам. В нем она извинилась за "оскорбительные реплики" в украинской локализации Cyberpunk 2077, недавно появившейся в игре, и пообещала их устранить.

Украинская локализация была добавлена в игру вместе с обновлением 2.0. Над ней работали переводчики из UnlocTeam и Шлякбитраф. Основная часть украинских геймеров были удовлетворены переводом, хотя в нем были свои недочеты. Но геймеров из страны-агрессора украинская локализация очень сильно возмутила.

К примеру, в игре есть персонаж с фамилией "Х*хлова", которую в украинской версии сменили на "М*скаль", а описание "на границе с Польшей и СССР" стало "на границе с Польшей и Украиной" (во вселенной Киберпанка СССР был реформирован, но не распался).

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Также русских игроков оскорбила реплика "Вот не могла эта вся р*сня сдохнуть где-то в Пустоши?", которую говорит один из NPC. В оригинале вместо слова "р*сня" используется "assholes" ("подонки"), а речь идет о хулиганах из банды "Мусорщиков", большинство из которых – выходцы из здешнего СССР.

Почти сразу же в официальном русскоязычном Telegram-канале CD Projekt Red было опубликовано обращение с извинениями за "оскорбительные реплики" в украинской локализации Cyberpunk. В сообщение упоминалось, что "эти реплики не отражают их взглядов".

В сети циркулирует определенный скепсис относительно "официальности" этого обращения, поскольку англоязычные аккаунты компании не писали ничего подобного. Вполне возможно, что Telegram-канал геймерской компании остался у российских представителей, "на случай возобновления отношений" и по сути им не управляют.

Также примечателен тот факт, что студия, отвечавшая за украинский перевод Киберпанка, ранее подтвердила, что все правки были сделаны с позволения CD Projekt RED, а "терминология прошла проверку".

Единственный способ узнать, чья версия правильная – дождаться нового патча для игры "с" или "без" исправлений перевода.

Напомним, что вместе с украинским переводом в Киберпанк добавили много нового контента – сегодня состоялся релиз крупного сюжетного дополнения Phantom Liberty. Дополнение откроет в Cyberpunk 2077 еще один, совершенно новый район, на территории которого будет развиваться сюжет.

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