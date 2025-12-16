Поролон, скотч и вата - хорошие варианты, но не самые эффективные.

И пластиковые, и деревянные окна можно и нужно утеплять на зиму. Пластиковая конструкция, особенно если была установлена давно, может просесть или в принципе иметь щели. Дерево рассыхается со временем, так что, сквозняки обеспечены. Узнайте, как утеплить окна в зависимости от материала бюджетно и эффективно.

Как утеплить пластиковые окна на зиму

Прежде, чем выбирать материал для утепления, проверьте, откуда идет сквозняк. Может такое быть, что у вас просто не отрегулирована фурнитура. Ранее мы рассказывали, как перевести окна в зимний режим, чтобы в комнате было теплее.

Если вы уверены, что все настроено правильно, значит, нужно проверить уплотнитель. В пластиковых окнах, которые стоят десятилетиями, он иногда может рассыхаться, трескаться или плесневеть. Тогда придется купить новый и заменить, это нетрудно - в окнах есть специальные пазы, куда он быстро вставляется.

Однако если и эти меры не помогли, то запоминайте, чем утеплить окна, чтобы уж точно наверняка. Временный вариант - вата (поролон) и скотч, можно малярный, он не оставляет следов. Перед оклейкой поверхности нужно обязательно обезжирить и просушить, иначе скотч быстро отпадет. Лучше, конечно, приобрести более современные и долговечные материалы - резиновый уплотнитель или пенополиэтилен, еще лучше - прозрачную полиэтиленовую пленку. Кстати, последний вариант наиболее удачный - так можно закрыть сразу всю оконную раму, а щели заделать монтажной пеной.

Если дует, утеплить окна на зиму можно и по стеклу - иногда бывает так, что именно от него исходит больше всего холода. В таком случае поможет специальная теплосберегающая пленка, ее еще называют "третьим стеклом". Окна моем, вытираем насухо, обезжириваем хотя бы спиртом, и потом клеим материал металлизированной частью к улице. Теперь окна и холод пропускать не будут, и влагу, то есть, с помощью одного приспособления вы избавитесь и от сквозняков, и от запотевания.

Как утеплить деревянные окна на зиму

Владельцам деревянных окон иногда приходится тяжелее, особенно если это старые советские конструкции. Материал такой имеет довольно ограниченный срок эксплуатации и со временем рассыхается, образуются щели, через которые и проходит холодный воздух. Но даже в таком случае есть несколько вариантов, как утеплить окна на зиму.

Если у вас очень ограниченный бюджет, можно воспользоваться старинным "дедовским" методом - порвать любую бумагу, газеты или даже старые обои, скрутить их в жгуты и заполнить материалом все щели. В качестве альтернативы также можно использовать вату сверху заклеенную обычным или малярным скотчем, или бельевой шнур, но его придется фиксировать маленькими гвоздиками.

Украинцы, которые могут потратить немного больше денег и сил на утепление, могут воспользоваться шведским методом, но сразу предупредим, что он довольно трудоемкий. Вам нужно снять створки окна, фрезой вырезать пазы по периметру, разместить резиновый уплотнитель, заполнить стыки силиконовым герметиком, поставить створки обратно.

Также можно снять ножом штапики, тщательно вычистить все те места, которые требуют утепления, залить отверстия силиконовым герметиком, поставить другие, новые, штапики. Это хороший способ, не особенно затратный по финансам, зато требующий усилий, но и результат вас точно впечатлит. На стекла, если они пропускают холод, можно наклеить теплосберегающую пленку, о которой мы говорили выше.

