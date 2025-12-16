Рассказываем, когда едят кутью на Рождество в Украине - ее принято подавать трижды в год.

Кутья издавна считается главным обрядовым блюдом на рождественские праздники. Так, на Святвечер и Рождество принято обязательно подавать на стол ее и узвар.

Когда готовят кутью и ходят с ней в гости - далее в материале.

Когда носят кутью в Украине

Обычно многие готовят ее на Святвечер, который по новому календарю отмечается 24 декабря. Кутью, калач и сладости берут с собой, когда в этот день идут к бабушкам и дедушкам, кумовьям, крестным и другим близким людям.

Видео дня

Однако на самом деле подавать это блюдо можно трижды. Так когда варить кутью правильно? Существует три вариации этой каши - "щедрая", "богатая" и "голодная".

На Святвечер в составе 12 постных блюд подают именно "богатую". На Маланки, в канун Нового года, готовят "щедрую", а вот "голодную" принято есть во второй Святвечер. Он отмечается перед Крещением. Таким образом, важно не только когда готовить кутью, но и какую именно.

Часто традиционные рецепты этого обрядового блюда зависят от региона, однако мы рассмотрим основные правила. Обычно для нее берут рис или пшеницу, а главным отличием являются ингредиенты, которые добавляют во время готовки.

Поскольку "богатую" кутью едят на пост, в нее нельзя класть сливочное масло. "Голодная" и вовсе состоит из двух ингредиентов - риса или пшеницы и меда. Самой вкусной считается "щедрая". В нее добавляют все самое вкусное - сухофрукты, цукаты, мед, мак, сливочное масло, узвар и не только.

В любом случае, какой бы вариант блюда вы не выбрали, основные принципы приготовленя у них одинаковые. Крупу нужно отварить до готовности. Если это пшеница, то ее предварительно замачивают на несколько часов или на ночь.

Далее заправляем кашу ингредиентами на выбор и подаем. Обычно кутьи готовят побольше, чтобы и самим поесть, и гостей угостить, и к родственникам было с чем сходить.

Вас также могут заинтересовать новости: