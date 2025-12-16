Блюдо французской кухни можно приготовить не только с картофелем.

Наверное, любая женщина во Франции умеет готовить гратен - рецепт выстроен вокруг картофеля, нарезанного слайсами. Это своего рода запеканка из определенного корнеплода, но часто в нее добавляют другие овощи, мясо или рыбу. Узнайте, как можно приготовить гратен, чтобы близкие просили добавки.

Классический картофельный гратен и вариации

Самый простой рецепт, по которому можно приготовить гратен из картофеля и сделать ужин на скорую руку, не включает в себя никаких "сложных" продуктов. Его легко может освоить любая хозяйка.

Ингредиенты:

килограмм картофеля;

двести миллилитров 10% сливок;

двести граммов твердого сыра;

тридцать граммов сливочного масла;

два зубчика чеснока;

молотый мускатный орех, соль, перец.

Такой французский гратен в духовке готовится очень просто - очищаем картофель от кожуры, промываем его, затем нарезаем тонкими слайсами, чем тоньше - тем лучше. В сотейник выливаем сливки, добавляем молотый мускатный орех на кончике чайной ложки, соль и перец, а также половину от указанного количества твердого сыра. Ставим массу на огонь и разогреваем, не доводя до кипения, пока сыр полностью не расплавится.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом, распределяем по дну чеснок, пропущенный через пресс. Выкладываем первый слой кусочков картофеля, смазываем соусом, и так продолжаем, пока не закончится корнеплод. Верхний слой смазывать не нужно, но можно немного посолить. Закрываем форму фольгой, запекаем в духовке 50 минут при 180 градусах Цельсия, затем фольгу убираем, посыпаем картофель оставшимся сыром и отправляем обратно в духовку. Готовим еще 10-15 минут при 200 градусах Цельсия.

Если вам кажется такой рецепт слишком простым и скучным, можно сделать гратен из цветной капусты. Для этого вам, кроме стандартного перечня продуктов, понадобится еще литр молока и две цветных капусты. Картофель можно оставить, а можно убрать - по вашему желанию. Соус готовится точно так же, как в предыдущем рецепте, только вместо сливок молоко.

Далее, если используете картофель, то его чистим, нарезаем тонкими ломтиками, выкладываем в форму, смазанную маслом. Смазываем соусом, сверху выкладываем отварную капусту, разобранную на соцветия, и также распределяем соус. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты. Также можно сразу выложить картофель и капусту в форму, а соусом залить все в конце. Отправляем в духовку на 50 минут при 180 градусах Цельсия под фольгой, затем фольгу снимаем, посыпаем блюдо сыром и допекаем 10-15 минут при более высокой температуре.

Французский гратен с мясом

Такой гратен картофельный готовится уже сложнее, так как состав ингредиентов меняется, и мясо нужно обрабатывать более тщательно, чем овощи. Лучше брать именно кусок свинины или говядины и превращать его в фарш самостоятельно, но если такой возможности нет - подойдет и покупной.

Ингредиенты:

полкилограмма картофеля;

триста граммов фарша;

четыреста граммов репчатого лука;

один зубчик чеснока;

двести миллилитров воды;

пятьдесят граммов сливочного масла;

одна столовая ложка сладкой паприки;

семь столовых ложек растительного масла;

триста граммов сметаны;

двести миллилитров сливок;

сорок граммов сыра;

соль, перец, петрушка.

В данном случае приготовление начинается не с соуса, а с овощей. Репчатый лук чистим, нарезаем кольцами или полукольцами, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, затем вливаем немного воды и тушим. На сухую сковороду выкладываем раздавленный ножом зубчик чеснока и молотую паприку, обжариваем несколько секунд. Туда же выкладываем фарш, жарим 7-8 минут, солим, перчим, через 5 минут убираем с плиты.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем слой картофеля, нарезанного кружочками, потом фарш, потом лук и так, пока не кончатся ингредиенты. Каждый слой пересыпаем измельченной петрушкой. Выливаем в форму стакан воды, ставим на 30 минут в духовку при 180 градусах Цельсия под фольгой.

Готовим соус - в сотейнике смешиваем сливки, сметану, соль и паприку, взбиваем миксером. Достаем гратен из духовки, поливаем соусом, посыпаем тертым сыром, убираем обратно на 20 минут без фольги до золотистой корочки.

