Опытные огородники редко делятся этим лайфхаком.

У многих украинцев в садах растут вишни - эти деревья не считаются слишком требовательными, однако ухаживать за ними все равно нужно. Плановая обрезка - один из таких важных этапов, ведь если ее не проводить, то или ягоды будут мелкими, или не появятся вообще. Узнайте, когда лучше обрезать вишню - осенью или весной и можно ли это делать в зимний период.

Как обрезать вишню зимой и зачем - полезный лайфхак

Несмотря на то, что все привыкли обрезать вишню весной, в крайнем случае - осенью, зимой тоже можно это делать, но только в декабре. Дальше уже будут стоять сильные морозы, которые и так травматичны для растений, особенно если у них будут открытые раны, а обрезка именно к такому результату и приводит.

Главный признак, когда можно обрезать вишню - остановка сокодвижения и отсутствие листьев на ветвях. Считается, что именно в этот период дерево постепенно входит в спячку и может легче перенести обрезку. В южных регионах Украины можно проводить такие процедуры вплоть до декабря, а в северных частях страны лучше справиться в ноябре. Однако если погода была теплой долго, то вишня нормально будет себя чувствовать, если вы вооружитесь ножницами сейчас.

Те, кто сомневаются, можно ли обрезать вишню зимой, не знают, что плодовые деревья как раз нужно прореживать в холодное время года - на урожай это повлияет положительно. Главная задача - убрать старые и больные ветви, сформировать крону, что повысит урожайность в будущем.

Вишня отличается от многих других плодовых деревьев в том числе тем, что созревает рано, но и быстрее истощается, поэтому опытные садоводы рекомендуют обращать внимание на качество ветвей, а не количество. Лучше оставить меньше, но абсолютно здоровых, чем больше, но кое-где больных.

Молодые саженцы обрезать зимой не нужно - только старые деревья. При этом важно оставить 5-6 крупных веток и так, чтобы они росли равномерно по всей площади ствола, расстояние между ними лучше выдержать - 10 сантиметров будет достаточно. Все, что сломалось, заболело или высохло, должно быть утилизировано, как и молодая поросль. Если вы избавитесь от ненужных или отживших свое ростков, то дерево направит силы на укрепление здоровых ветвей, а затем - на формирование плодов.

Садоводы, которые регулярно проводят санацию деревьев, знают, как обрезать вишню осенью - зимняя процедура ничем от осенней не отличается. Острыми садовыми ножницами или секатором нужно удалить "неудачные" ветви и молодую поросль, в которой могут прятаться насекомые.

Инструмент необходимо дезинфицировать раствором марганца, а раны на дереве обрабатывать садовым варом, купленным в любом садоводческом магазине, или масляной краской. Если этого не сделать, то место обрезки станет буквально "воротами" для бактерий и патогенных микроорганизмов, что приведет к болезням культуры и плохому урожаю.

ВАЖНО: для обрезки нужно выбирать дни, когда средняя температура воздуха не ниже -8 градусов Цельсия, иначе древесина станет слишком хрупкой.

