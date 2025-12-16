Декабрь и январь - идеальный период для посева семян многих овощей и цветов.

Хотя зимы в Украине в последние годы стали гораздо теплее, большинство овощей в нашем климате все еще выращивается через рассаду. Декабрь и январь являются идеальным периодом для процедуры. Если посеять семена сейчас, то уже к началу весны саженцы будут готовы к пересадке на постоянное место.

Мы разобрались, какие цветы можно посеять на рассаду в январе и что выращивать любителям овощей. Придерживайтесь этих рекомендаций, чтобы не остаться без урожая в следующем году.

Когда сеять перец на рассаду

Этот овощ относится к медленно растущим культурам с долгим сроком созревания. Молодые ростки сажают на огороде примерно через 80 дней после посева семян. Если вы планируете выращивать перец в теплице, то это хороший вариант того, что посадить на рассаду в декабре. Для высадки на огороде поздние сорта можно посеять в середине или конце января.

Когда сеять помидоры на рассаду

Томаты обычно высеивают в феврале, но можно сделать это и раньше. Конкретный срок того, когда сажать помидоры на рассаду, зависит от сорта и от условий выращивания. Если это позднеспелые разновидности и вы хотите получить урожай как можно раньше, то провести процедуру можно во второй половине январе. В таком случае важно осещать растения фитолампой, иначе из-за короткого светового дня они могут не вырасти.

Когда сажать огурцы на рассаду дома

Если вы задумываетесь, какие овощи сеять на рассаду в декабре, то огурцы подойдут обладателям отапливаемой теплицы. В таком случае вы сможете пересадить сеянцы уже в феврале, а собрать урожай - до конца весны. Но если вы собираетесь выращивать овощ в открытом грунте, то семена стоит посеять в марте.

Что посадить на рассаду зимой еще

Помимо перечисленных ранее культур в середине сезона также можно посеять следующие:

сельдерей;

баклажаны;

лук;

капуста.

Учитывайте, что зимой световой день короткий, поэтому саженцам пригодится фитолампа.

Если вы не уверены, можно ли сажать рассаду зимой, узнайте сорт нужного растения и ознакомьтесь с рекомендациями производителя. На упаковке семян обычно указывается рекомендуемый период посева.

Какие цветы можно сеять на рассаду в январе

Владельцы клумб тоже не заскучают. Второй месяц зимы подходит для посадки долгорастущих растений и тех, что распускаются уже к апрелю. Выращивание цветов рассадным методом позволяет ускорить их цветение. В результате вы сможете любоваться бутонами гораздо раньше, чем при посеве сразу в грунт.

Вот лишь несколько вариантов того, какие цветы сеять в январе на рассаду:

эустома;

бегония;

садовая гвоздика;

гербера;

гибридная вербена;

ампельная примула;

аквилегия;

дельфиниум;

лобелия.

Перед посадкой узнайте, какие условия выращивания нужны конкретному цветку. Некоторые семена нужно закалять холодом, а для других нужен плодородный грунт.

