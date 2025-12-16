Хотя зимы в Украине в последние годы стали гораздо теплее, большинство овощей в нашем климате все еще выращивается через рассаду. Декабрь и январь являются идеальным периодом для процедуры. Если посеять семена сейчас, то уже к началу весны саженцы будут готовы к пересадке на постоянное место.
Мы разобрались, какие цветы можно посеять на рассаду в январе и что выращивать любителям овощей. Придерживайтесь этих рекомендаций, чтобы не остаться без урожая в следующем году.
- Когда сеять перец на рассаду
- Когда сеять помидоры на рассаду
- Когда сажать огурцы на рассаду дома
- Что посадить на рассаду зимой еще
- Какие цветы можно сеять на рассаду в январе
Когда сеять перец на рассаду
Этот овощ относится к медленно растущим культурам с долгим сроком созревания. Молодые ростки сажают на огороде примерно через 80 дней после посева семян. Если вы планируете выращивать перец в теплице, то это хороший вариант того, что посадить на рассаду в декабре. Для высадки на огороде поздние сорта можно посеять в середине или конце января.
Когда сеять помидоры на рассаду
Томаты обычно высеивают в феврале, но можно сделать это и раньше. Конкретный срок того, когда сажать помидоры на рассаду, зависит от сорта и от условий выращивания. Если это позднеспелые разновидности и вы хотите получить урожай как можно раньше, то провести процедуру можно во второй половине январе. В таком случае важно осещать растения фитолампой, иначе из-за короткого светового дня они могут не вырасти.
Когда сажать огурцы на рассаду дома
Если вы задумываетесь, какие овощи сеять на рассаду в декабре, то огурцы подойдут обладателям отапливаемой теплицы. В таком случае вы сможете пересадить сеянцы уже в феврале, а собрать урожай - до конца весны. Но если вы собираетесь выращивать овощ в открытом грунте, то семена стоит посеять в марте.
Что посадить на рассаду зимой еще
Помимо перечисленных ранее культур в середине сезона также можно посеять следующие:
- сельдерей;
- баклажаны;
- лук;
- капуста.
Учитывайте, что зимой световой день короткий, поэтому саженцам пригодится фитолампа.
Если вы не уверены, можно ли сажать рассаду зимой, узнайте сорт нужного растения и ознакомьтесь с рекомендациями производителя. На упаковке семян обычно указывается рекомендуемый период посева.
Какие цветы можно сеять на рассаду в январе
Владельцы клумб тоже не заскучают. Второй месяц зимы подходит для посадки долгорастущих растений и тех, что распускаются уже к апрелю. Выращивание цветов рассадным методом позволяет ускорить их цветение. В результате вы сможете любоваться бутонами гораздо раньше, чем при посеве сразу в грунт.
Вот лишь несколько вариантов того, какие цветы сеять в январе на рассаду:
- эустома;
- бегония;
- садовая гвоздика;
- гербера;
- гибридная вербена;
- ампельная примула;
- аквилегия;
- дельфиниум;
- лобелия.
Перед посадкой узнайте, какие условия выращивания нужны конкретному цветку. Некоторые семена нужно закалять холодом, а для других нужен плодородный грунт.