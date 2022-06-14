Полномасштабное вторжение России существенно отразилось на украинском игровом рынке. Продажи разнообразных проектов сильно снизились, однако люди продолжают тратить часть свободных средств на интерактивные развлечения. В консольной рознице в мае самой популярной игрой среди украинцев стала The Last of Us Part II. А вторую позицию занял шутер, который тоже вышел в 2020 году.
Данными о продажах игр для консолей в украинской рознице за май поделился портал GameDev DOU со ссылкой на ERC — официального дистрибутора PlayStation и игр для приставок в Украине.
По сравнению с показателями за аналогичный период в 2020 и 2021 годах, в 2022-м продажи снизились примерно на 50 %. Однако результаты за май все равно лучше, чем в марте и апреле. В рознице даже прошла распродажа, которая повлияла на формирование рейтинга.
"Если сравнить средние показатели уровня продаж за май 2020 и 2021 годов с маем 2022-го, то падение продаж составит примерно 50%. Но, по сравнению с первыми месяцами войны, можно констатировать, что рынок постепенно оживает. Последующие перспективы зависят исключительно от течения боевых действий", — отметили в ERC.
Дистрибутор отметил, что сейчас логистические цепочки еще до конца не восстановлены, поэтому на полках магазинов не хватает консолей и новых игр. Однако ERC работает над решением этой проблемы.
Что касается рейтинга продаж, то его возглавила The Last of Us Part II — лучший проект 2020 года, по версии читателей УНИАН. Следом идет Call of Duty: Black Ops Cold War, а замыкает первую тройку нестареющая Grand Theft Auto V: Premium Edition. В первой половине списке также нашлось место для Horizon Forbidden West, Call of Duty: Vanguard и Minecraft.
20 наиболее продаваемых игр в украинской консольной рознице в мае
- The Last of Us Part II (PS4);
- Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4);
- Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4);
- Horizon Forbidden West (PS4);
- FIFA 22 (PS4);
- Call of Duty: Vanguard (PS5);
- Call of Duty: Vanguard (PS4);
- The Last of Us: Remastered (PS4);
- Minecraft (PS4);
- Uncharted: Nathan Drake Collection (PS4);
- LittleBigPlanet 3 (PS4);
- Bloodborne (PS4);
- Call of Duty: Modern Warfare (PS4);
- God of War (PS4);
- Ratchet & Clank (2016) (PS4);
- Mafia: Trilogy (PS4);
- Red Dead Redemption 2 (PS4);
- Mortal Kombat X (PS4);
- Horizon Forbidden West (PS5);
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4).