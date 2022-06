Второе место занял еще один проект 2020 года.

Полномасштабное вторжение России существенно отразилось на украинском игровом рынке. Продажи разнообразных проектов сильно снизились, однако люди продолжают тратить часть свободных средств на интерактивные развлечения. В консольной рознице в мае самой популярной игрой среди украинцев стала The Last of Us Part II. А вторую позицию занял шутер, который тоже вышел в 2020 году.

Данными о продажах игр для консолей в украинской рознице за май поделился портал GameDev DOU со ссылкой на ERC — официального дистрибутора PlayStation и игр для приставок в Украине.

По сравнению с показателями за аналогичный период в 2020 и 2021 годах, в 2022-м продажи снизились примерно на 50 %. Однако результаты за май все равно лучше, чем в марте и апреле. В рознице даже прошла распродажа, которая повлияла на формирование рейтинга.

"Если сравнить средние показатели уровня продаж за май 2020 и 2021 годов с маем 2022-го, то падение продаж составит примерно 50%. Но, по сравнению с первыми месяцами войны, можно констатировать, что рынок постепенно оживает. Последующие перспективы зависят исключительно от течения боевых действий", — отметили в ERC.

Дистрибутор отметил, что сейчас логистические цепочки еще до конца не восстановлены, поэтому на полках магазинов не хватает консолей и новых игр. Однако ERC работает над решением этой проблемы.

Что касается рейтинга продаж, то его возглавила The Last of Us Part II — лучший проект 2020 года, по версии читателей УНИАН. Следом идет Call of Duty: Black Ops Cold War, а замыкает первую тройку нестареющая Grand Theft Auto V: Premium Edition. В первой половине списке также нашлось место для Horizon Forbidden West, Call of Duty: Vanguard и Minecraft.

20 наиболее продаваемых игр в украинской консольной рознице в мае

The Last of Us Part II (PS4); Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4); Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4); Horizon Forbidden West (PS4); FIFA 22 (PS4); Call of Duty: Vanguard (PS5); Call of Duty: Vanguard (PS4); The Last of Us: Remastered (PS4); Minecraft (PS4); Uncharted: Nathan Drake Collection (PS4); LittleBigPlanet 3 (PS4); Bloodborne (PS4); Call of Duty: Modern Warfare (PS4); God of War (PS4); Ratchet & Clank (2016) (PS4); Mafia: Trilogy (PS4); Red Dead Redemption 2 (PS4); Mortal Kombat X (PS4); Horizon Forbidden West (PS5); Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4).

