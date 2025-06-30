Лора Фрайер не слишком довольна новой стратегией Xbox.

Одна из основательниц Xbox, Лора Фрайер, заявила, что консольное направление компании фактически мертво.

В своём видео на YouTube она прокомментировала недавние партнёрства Microsoft с производителями железа, вроде ROG Xbox Ally и Meta Quest 3S Xbox Edition, и выразила обеспокоенность тем, что компания постепенно сворачивает производство собственных устройств: "Я грущу, потому что с моей точки зрения, у Xbox больше нет желания, или возможности, выпускать железо".

Она считает, что такие устройства, как ROG Ally, значат медленный выход из консольного рынка:

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"Лично я думаю, что консоли Xbox мертвы. План - просто загнать всех в Game Pass. И, будем честны, в этом есть смысл".

Фрайер, продюсер оригинальных Gears of War и бывшая глава Xbox Advanced Technology Group, подчеркивает, что мультиплатформенная стратегия Microsoft - это скорее маркетинг, чем чёткая стратегия.

И хотя сервис Game Pass по-прежнему остаётся сильной стороной Xbox, она задаётся вопросом: "Где новые хиты? Что заставит людей думать об Xbox через 25 лет?".

Несмотря на её критику, Microsoft продолжает настаивать, что работает над новым поколением консолей и другими форматами устройств. По словам президента Сары Бонд, компания не будет ограничиваться только стационарными консолями.

Ранее мы рассказывали, что, по информации The Verge, Xbox больше не будет делать консоли. Компания будет отдавать устройство на аутсорс, а потом выпускает приставку под своим брендом.

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