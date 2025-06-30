"Ведьмак 4" будет революционным, но также оставит многие системы из третьей части.

Нарративный директор "Ведьмака 4" Филипп Вебер рассказал, что новая игра во многом опирается на проверенные решения из предыдущих проектов CD Projekt RED.

В интервью для GamesRadar он отметил, что команда использует большинство хороших уроков, которые извлекла при разработке The Witcher 3, и не собирается ломать то, что уже работает:

"Конечно, мы хотим делать новые, крутые, амбициозные вещи. Но мы также прекрасно понимаем, в чём был силён The Witcher 3. Мы не можем это сломать. То, чего мы ждём от игры про Ведьмака, и чего ждут игроки, мы обязаны сохранить".

Он добавил, что многие принципы, по которым создавались квесты в третьем "Ведьмаке", теперь используются как руководство для новых сотрудников, работающих над четвёртой частью. Некоторые подходы были адаптированы под новые механики, но в основе - та же философия, что сделала The Witcher 3 культовым.

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Ранее Филлип Вебер уверял, что в "Ведьмак 4" не будет квестов формата "подай-принеси". Это просто не вписывается в философию разработчиков.

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