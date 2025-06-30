Нарративный директор "Ведьмака 4" Филипп Вебер рассказал, что новая игра во многом опирается на проверенные решения из предыдущих проектов CD Projekt RED.
В интервью для GamesRadar он отметил, что команда использует большинство хороших уроков, которые извлекла при разработке The Witcher 3, и не собирается ломать то, что уже работает:
"Конечно, мы хотим делать новые, крутые, амбициозные вещи. Но мы также прекрасно понимаем, в чём был силён The Witcher 3. Мы не можем это сломать. То, чего мы ждём от игры про Ведьмака, и чего ждут игроки, мы обязаны сохранить".
Он добавил, что многие принципы, по которым создавались квесты в третьем "Ведьмаке", теперь используются как руководство для новых сотрудников, работающих над четвёртой частью. Некоторые подходы были адаптированы под новые механики, но в основе - та же философия, что сделала The Witcher 3 культовым.
Ранее Филлип Вебер уверял, что в "Ведьмак 4" не будет квестов формата "подай-принеси". Это просто не вписывается в философию разработчиков.