Пробный период в EVE Frontier проходит с 27 июня по 7 июля.

CCP Games запустила бесплатный пробный период для своей экспериментальной MMO EVE Frontier. С 27 июня по 7 июля любой желающий может зарегистрироваться на официальном сайте и загрузить клиент, чтобы оценить один из самых необычных проектов студии.

В отличие от классической EVE, здесь игрок оказывается в постапокалиптической версии галактики, где цивилизация разрушена, а игроки пытаются выжить и построить всё заново.

Бои проходят в реальном времени, управление похоже на RTS без паузы. Вы контролируете один корабль, перемещаетесь по системам, собираете ресурсы, создаёте колонии и сталкиваетесь с другими игроками.

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Главная особенность Frontier - серверный моддинг, где можно внедрять свои модификации прямо в онлайне. Игроки уже сделали PvP-матчмейкинг, стратегические мини-игры и квестовые цепочки.

Модификации работают по жёстким правилам, которые прописаны через блокчейн, чтобы никто не включил себе бессмертие или бесконечные кредиты.

Хотя игра использует блокчейн, она не продаёт NFT и не строит экономику вокруг криптовалюты. Это скорее технологическая основа для модерации и поддержки нестандартных сценариев.

Разработчики называют Frontier "самой изменяющейся игрой" в раннем доступе. Впереди множество вайпов, переработка интерфейса и новые механики.

Ранее мы рассказывали, что разработчики EVE Online собирают кровь игроков, что написать ею поэму на телячьей коже. Над оформлением книги будут работать мастера Ватикана и Британской монархии.

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