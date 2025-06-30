С 1 июля украинцев ждет множество изменений, о которых очень важно знать. Мы собрали самое главное - новые правила техосмотра авто, изменения в учете ВПЛ и соцпомощь.
Ранее УНИАН рассказывал, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 июля.
- Социальные выплаты в Украине
- Новый стандарт электросети
- Техосмотр в Украине
- Кто потеряет выплаты ВПО
- Наложенный платеж - Укрпочта сменила правила
Социальные выплаты в Украине
Во второй месяц лета в нашей стране заработает новый проект базовой соцпомощи. Социальные выплаты коснутся таких категорий украинцев:
- одиноких матерей;
- малообеспеченных семей;
- многодетных семей;
- детей, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов.
Размер этого пособия будет определяться индивидуально. При этом максимальные размер выплат:
- 4500 гривень на уполномоченного представителя семьи, на каждого несовершеннолетнего ребенка и лица с инвалидностью первой или второй группы;
- 3150 грн на каждого члена семьи старше 18 лет.
Пособие будут назначать на полгода с автоматическим продлением до конца проекта (2 года). Его не будут платить тем, кто находится за границей или на оккупированной территории.
Новый стандарт электросети
В Украине нормой напряжения теперь будет 230 Вольт, а не 220. Мы постепенно идем к синхронизации с европейской энергосистемой.
Такие изменения не повлияют на бытовые приборы - этот уровень напряжения не превышает допустимые для них пределы. На стоимость электроэнергии это также не окажет влияние, ведь мы платим за потребление, а не напряжение.
Перейдем к следующему важному вопросу - как изменится техосмотр автомобилей.
Техосмотр в Украине
В июле заработают новые требования к обязательному техконтролю. Процесс осмотра теперь будут фиксировать на фото и видео. В частности, в каждом пункте техконтроля теперь должно быть по меньшей мере две камеры.
Это не только приблизит процедуру к европейским стандартам, но и уменьшит количество фиктивных техосмотров. Как известно, техосмотры обязательны для:
- легковых машин, которые используются в коммерческих целях, прицепов к ним (срок эксплуатации более 2 лет);
- грузовых авто до 3,5 тонн, прицепов к ним;
- грузовых машин более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси;
- автобусов, транспортных средств с опасными грузами.
Тех, кто не проходит техосмотр, штрафуют на 340 грн.
Начиная с июля под угрозой окажутся выплаты ВПО 2025.
Кто потеряет выплаты ВПО
Как известно, в Украине положены для ВПО выплаты, однако нужно получить соответствующий статус, справку о постановке на учет.
В апреле Кабмин решил внести изменения в порядок выдачи этого документа. Если человек пребывает за границей более трех месяцев без уважительных причин, то статус аннулируют, а справку отзовут.
Паниковать не стоит, после возвращения документ выдадут по заявлению лица.
Наложенный платеж - Укрпочта сменила правила
Компания обновила условия приема отправлений для тех, кто выбирает наложенный платеж, а также лимиты на выплаты физлицам наличных в отделениях. В месяц можно совершить не больше десяти операций с общей суммой 100 тысяч гривень.
Если же говорить о наложенном платеже, то в день разрешено не более 50 платежных операций (500 в календарный месяц) на сумму не более 29,9 тысяч гривень (250 тысяч в месяц).
Для некоммерческих нужд этих ограничений достаточно, а вот бизнесу стоит оформить ФЛП.