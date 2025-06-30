Рассказываем, как изменится стандарт электросети и какие новые правила в Укрпочте.

С 1 июля украинцев ждет множество изменений, о которых очень важно знать. Мы собрали самое главное - новые правила техосмотра авто, изменения в учете ВПЛ и соцпомощь.

Ранее УНИАН рассказывал, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 июля.

Социальные выплаты в Украине

Во второй месяц лета в нашей стране заработает новый проект базовой соцпомощи. Социальные выплаты коснутся таких категорий украинцев:

Видео дня

одиноких матерей;

малообеспеченных семей;

многодетных семей;

детей, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов.

Размер этого пособия будет определяться индивидуально. При этом максимальные размер выплат:

4500 гривень на уполномоченного представителя семьи, на каждого несовершеннолетнего ребенка и лица с инвалидностью первой или второй группы;

3150 грн на каждого члена семьи старше 18 лет.

Пособие будут назначать на полгода с автоматическим продлением до конца проекта (2 года). Его не будут платить тем, кто находится за границей или на оккупированной территории.

Новый стандарт электросети

В Украине нормой напряжения теперь будет 230 Вольт, а не 220. Мы постепенно идем к синхронизации с европейской энергосистемой.

Такие изменения не повлияют на бытовые приборы - этот уровень напряжения не превышает допустимые для них пределы. На стоимость электроэнергии это также не окажет влияние, ведь мы платим за потребление, а не напряжение.

Перейдем к следующему важному вопросу - как изменится техосмотр автомобилей.

Техосмотр в Украине

В июле заработают новые требования к обязательному техконтролю. Процесс осмотра теперь будут фиксировать на фото и видео. В частности, в каждом пункте техконтроля теперь должно быть по меньшей мере две камеры.

Это не только приблизит процедуру к европейским стандартам, но и уменьшит количество фиктивных техосмотров. Как известно, техосмотры обязательны для:

легковых машин, которые используются в коммерческих целях, прицепов к ним (срок эксплуатации более 2 лет);

грузовых авто до 3,5 тонн, прицепов к ним;

грузовых машин более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси;

автобусов, транспортных средств с опасными грузами.

Тех, кто не проходит техосмотр, штрафуют на 340 грн.

Начиная с июля под угрозой окажутся выплаты ВПО 2025.

Кто потеряет выплаты ВПО

Как известно, в Украине положены для ВПО выплаты, однако нужно получить соответствующий статус, справку о постановке на учет.

В апреле Кабмин решил внести изменения в порядок выдачи этого документа. Если человек пребывает за границей более трех месяцев без уважительных причин, то статус аннулируют, а справку отзовут.

Паниковать не стоит, после возвращения документ выдадут по заявлению лица.

Наложенный платеж - Укрпочта сменила правила

Компания обновила условия приема отправлений для тех, кто выбирает наложенный платеж, а также лимиты на выплаты физлицам наличных в отделениях. В месяц можно совершить не больше десяти операций с общей суммой 100 тысяч гривень.

Если же говорить о наложенном платеже, то в день разрешено не более 50 платежных операций (500 в календарный месяц) на сумму не более 29,9 тысяч гривень (250 тысяч в месяц).

Для некоммерческих нужд этих ограничений достаточно, а вот бизнесу стоит оформить ФЛП.

Вас также могут заинтересовать новости: