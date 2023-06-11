Это проект с открытым миром от Ubisoft.

Одним из сюрпризов на Xbox Game Showcase стал анонс Star Wars Outlaws. Это игра во вселенной "Звездных войн" от Ubisoft и ее внутренней студии Massive Entertainment.

Ролик выполнен в кинематографическом формате, а основная презентация проекта состоится на Ubisoft Forward. Игра посвящена Кей Весс, наемнице, которая скрывается от охотников за головами и промышляет разными незаконными делами. В дебютном трейлере можно увидеть, как она сбегает от преследователей и возвращается на корабль, где героину ожидал некий Джейлен. Последний предложил сделку, способную обеспечить Весс на всю оставшуюся жизнь.

"Первая в истории игра с открытым миром Star Wars, действие которой разворачивается между событиями фильмов "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Исследуйте разные планеты галактики, как легендарные, так и новые. Рискуйте всем в роли Кей Весс, начинающей негодяйки, ищущей свободу и средства для начала новой жизни, вместе со своим спутником Никсом. Сражайтесь, воруйте и перехитрите преступные синдикаты галактики, присоединившись к самым разыскиваемым в Галактике", — сказано в описании игры.

Подробнее о Star Wars Outlaws

Проект анонсировали еще в начале 2021 года в партнерстве с Lucasfilm Games. Но с тех пор никакая конкретная информация об игре не поступала. Известно лишь, что это будет экшен в открытом мире.

За создание Star Wars Outlaws отвечает Massive Entertainment, а разрабатывается игра на проприетарном движке Snowdrop. Релиз состоится в 2024 году.

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