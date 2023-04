Стало известно, когда выйдет новая игра во вселенной "Властелина колец"

Речь о мобильной The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth.

Издательство Electronic Arts объявило дату релиза новой игры во вселенной "Властелина колец". Правда, речь не о каком-то громком проекте для ПК и консолей. ЕА сообщила, когда выйдет мобильная The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth. Соответствующей информацией поделился директор разработки проекта Ник Райнхарт на официальном сайте Electronic Arts. Он сообщил, что игра появится на устройствах под управлением iOS и Android 10 мая 2023 года. Руководитель поблагодарил игроков, которые поддерживали разработчиков в течение производства и рассказал, как команда взволнована перед релизом. "Мы очень рады объявить дату запуска и еще раз поблагодарить вас за то, что вы отправились в это путешествие вместе с нами. В ближайшую неделю или около того у нас появится информация о сроках перезагрузки экономики, а также более регулярные обновления по мере приближения к запуску. У нас много потрясающего контента и новых возможностей. В игре будет много любимых персонажей, а также, возможно, несколько новых лиц. Пожалуйста, следите за новостями по мере приближения даты запуска", — заявил Райнхарт. Видео дня Подробнее о The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth Это условно-бесплатная ролевая игра с элементами стратегии. По сюжету пользователям предстоит охотиться на новое Кольцо, которое позволит переписать историю.

В Heroes of Middle-Earth необходимо собрать команду из разных знаменитых персонажей из саги Джона Толкина. Фродо и Арагорн входят в список.

Геймплей включает прокачку персонажей, взаимодействие с разными фракциями Средиземья, в том числе ранее невиданными, сбор экипировки, сражения с врагами под управлением искусственного интеллекта и реальными игроками. Вас также могут заинтересовать новости: В Steam и на консолях стала временно бесплатной одна из лучших MMORPG

Фильм "Супербратья Марио" 1993 года стал бестселлером на фоне выхода новой экранизации

Очень эпично: вышел зрелищный трейлер к релизу Star Wars Jedi: Survivor (видео)

Помогите проекту

Поддержите нас