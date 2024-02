Сиквел супергеройского экшена заглянет на компьютеры этой осенью.

В начале года в сеть "слили" неофициальный ПК-порт Spider-Man 2, созданный на основе тестового билда, который уже можно пройти от начала до конца. Команда моддеров, стоящая за этим проектом, опубликовала системные требования для неофициального порта.

Как стало известно, чтобы играть в Spider-Man 2 на ПК, нужна довольно мощная конфигурация. Для 720p/30 fps понадобится компьютер с Intel Core i7 8700K, 16 ГБ ОЗУ и GeForce GTX 1650. А для комфортной игры в 1440p уже будет нужен RTX 4070.

Минимальные требования (30 FPS, 720p)

Процессор — Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 2600X;

Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 1650 Super или AMD Radeon RX 5500;

Оперативная память — 16 ГБ.

Рекомендуемые (45-60 FPS, 720p)

Процессор — Intel Core i5 10400F или AMD Ryzen 5 3600X ;

Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 2070 OC или AMD Radeon RX 6600 XT;

Оперативная память — 16 ГБ.

Оптимальные (45-60 FPS, 1440p)

Процессор — Intel Core i5 12700F или AMD Ryzen 7 5700X;

Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT;

Оперативная память — 32 ГБ.

У официальной ПК-версии Spider-Man 2, которая, как ожидается, выйдет этой осенью, системные требования могут отличаться, но вряд ли уж существенно. Теоретически, официальный порт для ПК должен работать лучше благодаря технологиям масштабирования разрешения, включая Nvidia DLSS и AMD FSR.

Напомним, конце 2023 года в сети появились внутренние документы студии Insomniac Games, из которых мы узнали, что порт Spider-Man 2 действительно существует, а его разработка якобы должна стать самой дорогой в истории студии.

Помимо Spider-Man 2 до конца 2024 года на компьютеры перенесут The Last of Us 2, God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West и другие популярные Sony- эксклюзивы. Также издатель обсуждает возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

