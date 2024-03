Они работают над совместным шутером.

Ветераны игровой индустрии, которые работали над созданием таких легендарных проектов как DOOM, Quake, Call of Duty, Borderlands, Tomb Raider, The Callisto Protocol, The Last of Us и многих других создали совместную студию под названием emptyvessel.

"Еmptyvessel - это команда ветеранов индустрии, которые специализируются на захватывающих шутерах. Мы верим, что с творческой независимостью приходит величие. Мы собрали инклюзивную и разнообразную команду, которая имеет возможность быть творческой независимо от их дисциплины, потому что наши инновации питаются нашими людьми. Наша студия - это пустой сосуд, который заполняют наши создатели, а вскоре и игровое сообщество, которое поможет создать новый горизонт игр", - указывается на их сайте.

Они "стремятся оторваться от традиционных бизнес-моделей и работать вместе над общим видением будущего, основанного на талантах людей и их креативности".

Возглавил студию на посту исполнительного директора Эмануэль Палалик, а главным операционным директором и менеджером стал Гаррет Янг. Оба они ранее занимали высокие должности в id Software, которая дала нам DOOM и Quake.

Отмечается, что сейчас команда уже работает над своим дебютным проектом, которым станет "иммерсивный шутер" на Unreal Engine 5.

"Еmptyvessel находится в авангарде создания игр, в которые приятно играть. Мы - страстные создатели, которые разделяют видение разрушения ожидаемых путей и разработки собственных, которые поддерживают нашу дальновидную команду", - отмечают ветераны мира игр.

