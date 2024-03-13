Ветераны игровой индустрии, которые работали над созданием таких легендарных проектов как DOOM, Quake, Call of Duty, Borderlands, Tomb Raider, The Callisto Protocol, The Last of Us и многих других создали совместную студию под названием emptyvessel.
"Еmptyvessel - это команда ветеранов индустрии, которые специализируются на захватывающих шутерах. Мы верим, что с творческой независимостью приходит величие. Мы собрали инклюзивную и разнообразную команду, которая имеет возможность быть творческой независимо от их дисциплины, потому что наши инновации питаются нашими людьми. Наша студия - это пустой сосуд, который заполняют наши создатели, а вскоре и игровое сообщество, которое поможет создать новый горизонт игр", - указывается на их сайте.
Они "стремятся оторваться от традиционных бизнес-моделей и работать вместе над общим видением будущего, основанного на талантах людей и их креативности".
Возглавил студию на посту исполнительного директора Эмануэль Палалик, а главным операционным директором и менеджером стал Гаррет Янг. Оба они ранее занимали высокие должности в id Software, которая дала нам DOOM и Quake.
Отмечается, что сейчас команда уже работает над своим дебютным проектом, которым станет "иммерсивный шутер" на Unreal Engine 5.
"Еmptyvessel находится в авангарде создания игр, в которые приятно играть. Мы - страстные создатели, которые разделяют видение разрушения ожидаемых путей и разработки собственных, которые поддерживают нашу дальновидную команду", - отмечают ветераны мира игр.
Игровые релизы март 2024 года
Как ранее сообщал УНИАН, после "урожайного" января и февраля, март 2024 выглядит более сдержанным в плане игровых релизов. Этот месяц у многих уйдет на Final Fantasy 7 Rebirth или на новые вылазки в хитовой Helldivers 2, но УНИАН также подготовил список предстоящих релизов, на которые стоит обратить внимание.
Недавно стало известно, что известный онлайн-проект Ubisoft про пиратов и морские бои Skull And Bones, выход которого годами переносили, похоже провалился уже через две недели после релиза.