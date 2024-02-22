Средняя оценка составила 93 балла из 100.

Сегодня, 22 февраля, спал запрет на публикацию обзоров Final Fantasy VII Rebirth, второй части трилогии-переосмысления оригинальной игры 1997 года для первой версии консоли PlayStation. Ремейк игры стал самым масштабным проектом Square Enix и был разделен на три полноценных игры.

Западной прессе безумно понравился Final Fantasy 7 Rebirth: он получил самую высокую оценку среди всех игр, вышедших в 2024-ом. Средняя оценка ролевого экшена на Metacritic составила 93 балла из 100 на основе 114 рецензий.

Обозреватели хвалят историю, проработанных персонажей, улучшенную боевую систему и саундтрек, который, в том числе назвали "великим". Продолжение называют улучшенной и еще более выверенной версией первой части ремейка, вышедшей в 2020 году. Ее средний балл составил 88 из 100.

В обзорах критиков на игру практически нет серьезных минусов, на которых акцентировали внимание. Нарушить ритм могут только обязательные мини-игры, а также некоторые сюжетные повороты, которые кажутся излишне запутанными.

Выдержки из мнений отдельных изданий

Silconera (10 из 10): "Пусть сейчас только февраль, но я уверен, что Final Fantasy 7 Rebirth станет лучшей игрой всего 2024 года.".

IGN (9 из 10): "Это настоящая кульминация жанра ролевых игр. Большущая, захватывающая и амбициозная работа, отдающая должное классике, но при этом представляя собой нечто новое".

VG247 (8 из 10): "Самая впечатляющая игра Squire Enix со времен "золотого века Final Fantasy", не лишённая мелких огрехов".

А если вы все равно не уверены в покупке, на PS5 доступна бесплатная демо-версия Final Fantasy VII Rebirth, в которой можно управлять как главным героем Клаудом, так и антагонистом Сефиротом в бою. Ее прохождение занимает около часа.

Релиз Final Fantasy VII Rebirth состоится 29 февраля эксклюзивно на PlayStation 5, после чего заглянет и на ПК. Правда, когда это произойдет, не сообщается. В будущем разработчики планируют выпустить и триквел, который должен полностью завершить историю оригинала 1997-го.

Релизный трейлер Final Fantasy VII Rebirth

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