Игроки называют Helldivers 2 образцовым кооперативным шутером.

Компания Valve опубликовала свежие данные по продажам игр и устройств в магазине Steam. Абсолютным лидером прошлой недели стала новинка в лице Helldivers 2 – игре удалось сместить с первого места лидера последних недель, "выживалку" Palworld.

Пиковый онлайн игра в Steam тоже активно растет. Если 9 февраля было более 80 000 одновременно играющих геймеров, то по состоянию на 13 февраля уже почти 200 тысяч. Это самая популярная игра от PlayStation Studios в Steam. На втором месте God of War с показателем 73 529 геймеров.

Отзывы у игры тоже стали лучше – на старте она насобирала много негативных отзывов, во многом из-за плохого технического состояния. На момент написания новости положительно о новинке отзываются 75% поигравших. А на агрегаторе Metacritic пользовательская оценка составляет 8,5 баллов.

Сам недельный чарт Steam выглядит таким образом

Helldivers 2 примечателен тем, что это первый проект от Sony, выпущенный одновременно на ПК и PS5. Обычно компания придерживается стратегии с большой паузой между переносом своих эксклюзивов на компьютеры. Но в случае с Helldivers 2 Sony решила обойтись без эксклюзивности.

Helldivers 2 является прямым продолжением Helldivers, кооперативного научно-фантастического шутера с видом сверху, вышедшего в 2015 году. Новая часть переносит франшизу на вид от 3-го лица и представляет собой драйвовый и зрелищный экшен про отстрел инопланетных жуков. Игрокам нравится стрельба, широкий арсенал и зрелищные битвы.

Отметим, что Helldivers 2 имеет полную поддержку кроссплатформенной игры, то есть игроки на ПК и PS5 смогут играть вместе без проблем и ограничений. На обеих площадках игра стоит 1 199 грн.

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