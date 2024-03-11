Проблемой стали высокая цена и технические проблемы самой игры.

Известный онлайн-проект Ubisoft о пиратах и морских боях Skull And Bones, выход которого годами переносили, похоже провалился уже через две недели после релиза.

Skull And Bones входила в топы самых ожидаемых в 2024 году. Однако, как пишет Forbes, после выхода быстро скатилась на дно списка игр, в которые чаще всего играют на Xbox. На днях она была на 47 позиции из 49, уступив даже более старым проектам, таким как Elden Ring, Fallout 4 и Call of Duty: Black Ops III, но теперь вообще вылетела из топа.

Кроме низких рейтингов проблемой Skull and Bones стала слишком высокая цена - 70 долларов. При этом гендиректор Ubisoft заявил, что пиратское приключение - это проект "АААА-уровня".

Видео дня

Дополнительной проблемой игры стали некоторые технические проблемы. В частности, периодически на XSX/XSS падает частота кадров и последнее обновление ситуацию не решило.

"Несомненно, самое большое, что потопило Skull and Bones, заключается в том, что большинство игроков просто не хотели пиратскую игру с живым сервисом, где вы играете за корабль, а не за пирата", - отмечает издание.

Skull and Bones - что сообщалось

Еще до релиза УНИАН писал, что Skull and Bones можно смело назвать одной из самых проблемных игр в истории. Концепцию проекта множество раз меняли, а дату релиза - постоянно переносили. Даже когда у пиратского экшена от Ubisoft были точные сроки релиза, его все равно откладывали дважды.

Разработчики обещали, что игроки смогут насладиться механикой морских сражений, знакомой нам по Assassin's Creed 4: Black Flag. Пользователи могли бы поиграть за капитана - управлять кораблем, задавать цели и отдавать приказ об открытии огня.

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