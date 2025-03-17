Возможность предзаказать игру уже открылась в ряде регионов, в том числе и в Украине.

В Playstation Store открылись предзаказы на Death Stranding 2: On The Beach. Как и ожидалось, доступно 2 вида изданий.

Предзаказ обычной версии обойдётся в 2200 гривен, сюда входит сама игра и внутриигровой контент: голограмма квокки и снаряжение для Сэма. За расширенное издание придётся отдать совсем немного больше - 2400 гривен. За это вы получите доступ к игре на 48 часов раньше остальных, а также дополнительные бонусы в виде пулемёта, улучшенных силовых контуров для Сэма и новых нашивок.

Death Stranding 2 продолжит историю оригинальной игры: после налаживания связей между всеми оставшимися жителями США, Сэм Портер Бриджес отправляется на другие континенты, чтобы предотвратить очередной апокалипсис.

Видео дня

Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня. Игра станет эксклюзивом Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима заранее извинился за персонажа Хиггса в Death Stranding 2. По его словам, со времён первой части он стал настолько эксцентричнее, что игрокам захочется выбросить геймпад от испанского стыда.

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