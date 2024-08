Разработчики хотят дать геймерам больше времени на ознакомление с новинками в загруженный осенний период.

Ролевая игра Avowed от Obsidian Entertainment, известной по Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity, не выйдет осенью 2024 года. Студия официально объявила о переносе релиза на 18 февраля 2025-го.

Изначально, по некоторым сведениям, игра должна была выйти 12 ноября 2024 года, но примерно в тот же период ожидается выход как минимум S.T.A.L.K.E.R. 2, Indiana Jones and the Great Circle, Assassin’s Creed Shadows и нового Dragon Age. Также этой осенью многие геймеры "залипнут" в Call of Duty: Black Ops 6, которая к тому же будет бесплатной для подписчиков Game Pass.

С учетом столь внушительного списка студия решила повременить с релизом, чтобы не толкаться с другими потенциальными блокбастерами в и до того загруженный осенний период.

Фентезийная RPG Avowed является самым амбициозным проектом Obsidian, на который она потратила 5 лет. Для сравнения, на разработку Fallout: New Vegas у студии ушло 18 месяцев. Во время июньских игровых презентаций она попала в топ-10 самых желанных игр по мнению геймеров.

Avowed – что еще известно об игре

События игры разворачиваются в мире Pillars of Eternity. Местом действия станет остров, пораженный неизвестной чумой. Главный герой – посланник императора, который должен разобраться с болезнью.

Это будет цветастая экшен-RPG с красочными и контрастными локациями. В игре реализован нелинейный сюжет с выбором решений, влияющих на ход событий. Журналисты называют игру "ответ Skyrim от авторов Fallout: New Vegas".

Игра будет доступна на ПК и Xbox Series X|S, а также по подписке Game Pass с первого дня выхода.

