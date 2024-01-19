Релиз намечен на осень 2024 года, игра будет доступна в сервисе Xbox Game Pass в день выхода.

На Xbox Developer_Direct зрителям представили большой геймплейный ролик Avowed. Это экшен-RPG от студии Obsidian Entertainment, известной по Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity.

В почти 8-минутном ролике разработчики сконцентрировались на геймплее и боевой системе в деталях, разобрав возможные комбинации оружия и то, как используются те или иные способности героя.

Особое внимание уделили комбинациям атак: можно, например, взять меч в одну руку, пистолет в другую и устроить противникам веселую жизнь. В арсенал главного героя входят не только холодное и огнестрельное оружие, но и волшебная палочка с различными заклинаниями.

Также Obsidian просто показала красоты игрового мира Avowed: подземелья, храмы, величественные дворцы и таинственные места, скрывающие возможности и опасности. И каждая из локаций будет заполнена вещами, которых вы не встретите где-то еще.

Avowed – что еще известно об игре

События игры разворачиваются в мире Pillars of Eternity. Местом действия станет остров, пораженный неизвестной чумой. Главный герой – посланник императора, который должен разобраться с болезнью.

Это будет цветастая экшен-RPG с красочными и контрастными локациями. В игре реализован нелинейный сюжет с выбором решений, влияющих на ход событий.

Премьера новой RPG от создателей Fallout: New Vegas запланирована на осень 2024 года. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series X|S, а также по подписке Game Pass с первого дня выхода.

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