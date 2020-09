Хотя игру больше нельзя скачать в Steam, её обладатели в этом сервисе смогут продолжить играть и получать свежие апдейты.

Популярная спортивная аркада Rocket League стала условно-бесплатной игрой и ушла из Steam.

Читайте такжеВыход Baldur's Gate III в ранний доступ перенесли

Как сообщает «Игромания», игра с рядом нововведений появилась в цифровом магазине EGS. За ее активацию полагается бонус – скидочный купон на 10 долларов, который нужно использовать до 1 ноября.

Хотя игру больше нельзя скачать в Steam, её обладатели в этом сервисе смогут продолжить играть и получать свежие апдейты.

Сейчас Rocket League доступна на PC, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. На PS4 и Nintendo Switch для доступа к мультиплееру больше не требуется подписки PS Plus и NSO. На Xbox One всё ещё нужен Xbox Live Gold.

Кроме того, теперь игра поддерживает кросспрогресс — игроки могут переносить свой прогресс между платформами, кроме эксклюзивного контента.

Rocket League представляет собой смесь футбольного симулятора и гонки. Игра вышла в 2015 году и стала хитом - через месяц после релиза игру скачали 5 миллионов раз.

Больше новостей о видеоиграх

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров