Пасхальный или Великий пост 2026 уже начался - длиться он будет, как всегда, 48 дней - с 23 февраля по 11 апреля. Православные христиане согласятся, что это самый строгий из всех постов, и необходим он для того, чтобы каждый верующий человек мог подготовить душу и тело к великому празднику, а Пасха 2026 наступит после него, 12 апреля.

Кроме молитв и праведного поведения, христиане должны внести корректировки в свой ежедневный рацион. Именно для этого необходим календарь питания в Великий пост 2026, что поможет распланировать приемы пищи в следующие несколько недель.

Что можно есть в Великий пост 2026 и что нельзя

Перечень того, что нельзя есть в Великий пост, хорошо известен всем верующим. Категорически запрещена:

любая пища животного происхождения - мясные продукты, печень, почки, сердце и другие субпродукты, любые изделия с кровью, вроде кровяной колбасы;

кисломолочные и молочные продукты - коровье и козье молоко любой жирности, молоко, сметана и кефир;

яйца куриные, перепелиные, утиные и любые другие;

желатин.

Рыбу можно есть только на крупные церковные праздники, которые приходятся на период Великого поста, но в остальные даты она тоже под запретом.

При этом стоит помнить, что можно есть в Великий пост в любых количествах и в любом виде свежие фрукты и ягоды, макаронные изделия, хлеб, овощи, зелень, бобовые, семечки, грибы и орехи, любые крупы. Главное - чтобы еда была приготовлена, согласно правилам поста - без масла, животных жиров и других запрещенных составляющих.

То, что мы перечислим ниже, к запретам относительно питания не принадлежит, однако является важной частью особого сорокавосьмидневного периода. С 23 февраля по 11 апреля стоит воздержаться от нецензурных высказываний и отказаться от вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя). Многие христиане не вступают в близкий контакт с супругами, пока идет Великий пост, а в храмах отказываются венчать пары.

Великий пост 2026 - календарь питания по дням

Правила по питанию в Великий пост зависят от дня недели, о котором идет речь, и делятся, в целом, на два вида:

Сухоядение, когда можно употреблять еду в естественном ее виде, не прошедшую тепловую обработку. Так можно питаться в первый, третий и пятый день недели, то есть, в понедельник, среду и пятницу. Горячая пища, то есть, любая еда, уже приготовленная на плите при соблюдении ограничений по ингредиентам. Ее можно употреблять во второй и четвертый день недели - во вторник и четверг.

В субботу и воскресенье православные традиции допускают небольшую поблажку - можно есть горячую пищу с растительным маслом, хотя в другие дни делать этого нельзя. И единственной датой, когда можно рыбу в Великий пост 2026, стало Вербное воскресенье, которое мы отметим 5 апреля.

Важно понимать, что такие строгие правила относительно рациона созданы, прежде всего, для церковнослужителей и истинно верующих христиан, которые готовы и морально, и физически к такому режиму. Организм обычного человека может не выдержать суровых запретов и резкой смены рациона, поэтому мирянам разрешается жить по правилам выходных постных дней, то есть, употреблять горячую пищу с маслом.

Кому можно не поститься в Великий пост

Пост придуман для духовного очищения, а не наказания верующих. Если ограничения в еде вредят здоровью человека, то он может их не придерживаться. Не поститься можно таким категориям:

детям до 14 лет;

беременным и кормящим женщинам;

людям с хроническими заболеваниями, диабетом, дефицитом веса;

работникам профессий, где необходимо тяжело физически работать.

Еще в число тех, кому можно не поститься, входят украинские воины. Поскольку они служат в экстремальных условиях и с риском для жизни, полноценное питание им необходимо. Поэтому защитникам разрешается не соблюдать пост. Также военных могут обвенчать в церкви даже в такой период, хотя в обычных обстоятельствах это не допускается.

