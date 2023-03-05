При реализации призрака Bethesda Game Studios пришлось пойти на хитрость.

Во время разработки игр нередко приходится использовать хитрости, чтобы обойти определенные проблемы и скрыть недостатки. Например, в Dragon Age: Inquisition лошадь во время спринта продолжает бежать с прежней скоростью. Однако визуальные эффекты создают ощущение, будто она передвигается быстрее. А недавно об одном любопытной секрете рассказали творцы The Elder Scrolls V: Skyrim. Они раскрыли процесс создания безголового всадника.

Дизайнер уровней Dishonored 2 и BioShock Infinite Стив Ли пригласил на свой подкаст трех разработчиков знаменитой экшен-RPG от Bethesda. Среди них был и Джастин Шрам, который проектировал локации в Skyrim и Fallout 4. Он рассказал, что происходит с безголовым всадником в TES V за кадром.

Во время разработки проекта Джоэл Берджесс из Bethesda придумал скриптовую команду для обезглавливания NPC без убийства. Процесс происходил очень просто: головы неигровых персонажей взрывались, как только они появлялись в виртуальном мире. Это происходило вне поля зрения игрока. Обычно NPC прятали за пределами обзора камеры или различными объектами.

Шрам взял модель персонажа на коне, наложил на него призрачный шейдер, применил скрипт Берджесса и прописал маршрут к одной точке независимо от местоположения. Получается, что всадник каждый раз возникает где-то вне поля зрения, после чего у него взрывается голова. А игрок видит уже финальную форму призрака, который направляется к цели.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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