Build A Rocket Boy покинули финансовый директор и директор по юридическим вопросам.

До релиза MindsEye, дебютной игры бывшего ветерана Rockstar Лесли Бензиса остаётся всего неделя, а студия Build a Rocket Boy снова оказывается в центре странных событий.

Как сообщает Eurogamer, из студии одновременно ушли финансовый директор Пол Блэнд и юрист Райли Гребнер.

Гребнер, который присоединился к студии в 2022 году, опубликовал прощальный пост на LinkedIn: "Мы выросли вдвое, построили юридический отдел с нуля, запустили несколько продуктов по всему миру. Горжусь этим этапом".

Видео дня

Пол Блэнд публичных комментариев не делал, но внезапно обновил LinkedIn и частично скрыл свой профиль. Страница "Paul Bland" пропала, но появилась "Paul B".

Всего неделю назад один из генеральных директоров студии Марк Герхард заявил, что вокруг MindsEye идёт целенаправленная кампания по дискредитации игры, якобы поддерживаемая ботами от некоего заказчика. Директор явно намекал на бывших работодателей из Rockstar.

Релиз MindsEye запланирован на 10 июня. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в сети появились геймплейные ролики MindsEye. Некоторые блогеры уже получили доступ к игре.

Вас также могут заинтересовать новости: